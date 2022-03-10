Harita internete düştü! Aybar kar fırtınası yola çıktı, İstanbul'u günlerce esir almaya geliyor - Son Dakika
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Harita internete düştü! Aybar kar fırtınası yola çıktı, İstanbul'u günlerce esir almaya geliyor

10.03.2022 09:18

Günlerdir İstanbul'u etkisi altına alacağı ifade edilen Aybar kar fırtınası bu sabah itibarıyla etkisini iyice hissettirmeye başladı. Meteorolojik kaynakların son dakika koduyla servis ettiği haritalara göre de Aybar, Karadeniz üzerinden arka arkaya yola çıkan etkili kar kütleleriyle İstanbul'u günler boyunca esir alacak gibi görünüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un art arda gelen uyarıları sonrası İstanbul'da beklenen kar yağışı sabah saatlerinde başladı. Yağışın her geçen dakika etkisini artırmasıyla başta İstanbul Valiliği olmak üzere AFAD'dan uyarılar gelirken, Meteorolojik kaynakların internete düşen haritalarında günlerdir konuşulan Aybar kar fırtınasının İstanbul'u her geçen dakika etkisi altına alacağına vurgu yapıldı.

ETKİLİ KAR KÜTLELERİ KARADENİZ ÜZERİNDEN YOLA ÇIKTI

Havaforum'un Twitter hesabından paylaşılan haritada, İstanbul'un son durumuna işaret edildi. İstanbul radarından alınan son verilere göre Aybar kar fırtınası megakentte etkisini artırmaya başlıyor. Karadeniz üzerinden etkili kar kütleleri arka arkaya yola çıkarken, ilerleyen saatlerde bu kütlelerin etkisiyle İstanbul'un yoğun yağış alması bekleniyor.

Harita internete düştü! Aybar kar fırtınası yola çıktı, İstanbul'u günlerce esir almaya geliyor

KAR KALINLIĞI 20 SANTİMİ GEÇECEK

Sibirya kökenli olduğu bilinen Aybar soğuk hava dalgasının etkisiyle kar yağışlarının il genelinde aralıklarla kuvvetli şekilde süreceği belirtiliyor. Fırtınanın etkisiyle kar kalınlığının 20 santimi geçeceği söyleniyor.

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Son Dakika Güncel Harita internete düştü! Aybar kar fırtınası yola çıktı, İstanbul'u günlerce esir almaya geliyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harita internete düştü! Aybar kar fırtınası yola çıktı, İstanbul'u günlerce esir almaya geliyor - Son Dakika
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