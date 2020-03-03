Harita mühendisleri ve teknikerlerine yeni iş imkanı - Son Dakika
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Harita mühendisleri ve teknikerlerine yeni iş imkanı

7 saat önce

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği Başkanı Eyüp Özkan, yeni lisanslı harita mühendisliği bürolarının açılmasıyla en az 3 bin 200 harita teknik personeline iş imkanı sağlanacağını belirtti.

Harita mühendisleri ve teknikerlerine yeni iş imkanı, System.String[]

Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Derneği Başkanı Eyüp Özkan, yeni lisanslı harita mühendisliği bürolarının açılmasıyla en az 3 bin 200 harita teknik personeline iş imkanı sağlanacağını belirtti.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Tapu Kadastro Genel Müdürlüğünün girişimleriyle gerçekleştirilen mevzuat düzenlemeleri doğrultusunda harita teknik personeline yeni iş imkanı doğduğunu ifade etti.

Eyüp Özkan, boş bulunan yaklaşık 800 lisanslı büro kontenjanı için sınav açılacağını ve sınava meslekte 5 yılını dolduran tüm harita mühendislerinin katılabileceğini belirtti.

Sınav sonucunda açılacak 800 büronun her birinde zorunlu olarak en az bir harita mühendisi ile en az iki harita teknikerinin istihdam edileceği bilgisini veren Özkan, böylece en az 3 bin 200 harita teknik personeline iş imkanı sağlanacağını kaydetti.

Eyüp, Teknoloji, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 08:30 Kaynak: AA
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