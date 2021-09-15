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HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika

HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI

15.09.2021 16:34

İLK doz aşılama oranında yüzde 65'in altında kalan tek il Gümüşhane'de, uzmanlar ile vatandaşlar aşı çağrısı yaptı.

İLK doz aşılama oranında yüzde 65'in altında kalan tek il Gümüşhane'de, uzmanlar ile vatandaşlar aşı çağrısı yaptı. Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Vedat Soner Başer "Şehrin birçok noktasına aşı noktaları kuruldu, hiçbir yoğunluk yok. Gelen herkes rahatça aşısını vurulabilir" dedi.

Sosyal medya hesabından koronavirüs ilk doz aşılanma oranlarını paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yüzde 65'in altındaki tek ilin Gümüşhane olduğunu duyurdu. Haritada Şanlıurfa'nın turuncudan sarıya döndüğünü belirten Koca "Şu an ilk doz aşı oranı yüzde 65'in altında kalan tek ilimiz, Gümüşhane. Sarı ve Mavi bütün iller Gümüşhane'ye çağrıda bulunalım mı?" ifadelerini kullandı. Koca'nın çağrısına destek veren Gümüşhaneliler ve uzmanlara aşı olmayanlara seslendi. İlk doz aşılanmada yüzde 64,6'da yer alan Gümüşhane'de, illere göre 100 bin kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasında geçen haftaya kıyasla artan vaka sayısı ise 309,1'den 326,74'e yükseldi.

'BİLİME İNANMAK, DEVLETİMİZE GÜVENMEK GEREKİYOR'

Gümüşhane İl Hıfzıssıhha Kurulu Üyesi Ecz. Vedat Soner Başer, şunları söyledi:

"Bunun 2 sebebi var. İl dışından gelenler aşılarını Gümüşhane'de yaptırıyorlar ama adresleri farklı illerde olduğu için bu durum kente yansımıyor. Bu tabii ki bir bahane değil. İkinci husus da maalesef halkımız aşı karşıtı kampanyalara biraz fazla riayet ediyor. Bu noktada bilime inanmak gerekiyor, devletimize güvenmek gerekiyor. Bugün hastanede yatan hastalarımızın yüzde 95'i aşısız insanlar. Klinik gözlemler şunu gösteriyor; aşı olanlar bu hastalığı herhangi bir sağlık desteği olmadan atlatıyor. Kaybettiğimiz hastalar aşılı olsaydı, onları kaybetmeyecektik. Bu konuda kurulumuz, sağlık il müdürlüğümüz şehrin birçok noktasına aşı noktaları kurdu, hiçbir yoğunluk yok. Gelen herkes rahatça aşısını vurulabilir."

'YENİ ÖNLEMLER ALINABİLİR'

"Aşı vurulmayanlar, lütfen aşılarını vurulsunlar" çağrısı yapan Başer "Aşılama oranımızı artırmazsak, yeni önlemler, yeni kısıtlamalar alınabilir. Bu kısıtlamaların olmaması için halkımızın önlem alması gerekiyor ve aşılarını olması gerekiyor. Dünya tarihinde birçok kez böyle salgın hastalıklar olmuştur ama bunlar hep aşılamayla çözülmüştür. Vatandaşlar geçmişte yapılan aşılara muhalefet etmemiş, bu aşıya karşı karşıtlık çok anlamsız. Aşı karşıtları, çocuklarına diğer hastalıkların aşılarını yaptırıyor bunu yaptırmıyor" ifadelerini kullandı.

'BU DURUMDAN ÜZÜNTÜ DUYUYORUM'

Temel Yılmaz "İki aşımı da oldum. Vatandaşlarımızın aşı olmaları taraftarıyım. Gümüşhane'nin bu durumundan üzüntü duyuyorum. Vatandaşlarımıza aşılarını bir an önce vurulmalarını düşünüyorum, bu bir haktır. Bir başka kişiye bu virüsü bulaştırmak, çok büyük bir sorumluluk" diye konuştu.

'AKLI OLAN AŞISINI YAPTIRIR'

Hasan Tiryakioğlu da "Gözü gören, kulağı duyan, azıcık bir aklı olan aşısını yaptırır. Örnekleri mevcut; Gümüşhane'nin durumu ortada. Geç oldum aşımı, geç kaldım ve yanlış yaptım. Bu yanlıştan dönüp aşı olmak lazım. Aşı olmayanlar, herkese bulaştırıyor. Bu bir vatandaşlık görevi, insanlık görevi. Vurulmamak bir nevi hainlik oluyor" dedi. Saime Odabaş ise "Vatandaşlara tavsiyem; herkes aşısını olsun. Bu çok önemli, mecbur olmamız lazım" ifadelerini kullandı.

HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI
HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI
HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI
HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI

Hıfzıssıhha Kurulu, COVIRAN Bereket, Gümüşhane, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika


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SON DAKİKA: HARİTADAKİ TEK 'TURUNCU' KENT GÜMÜŞHANE'DE AŞI ÇAĞRISI - Son Dakika
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