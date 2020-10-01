Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor - Son Dakika

Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor

Son dakika habere göre Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor Haritaya bakan Bodrum'a geliyor Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da denetimler son hız devam ediyor.

Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor

Haritaya bakan Bodrum'a geliyor

MUĞLA - Turizmin en önemli merkezlerinden biri olan Bodrum'da denetimler son hız devam ediyor. Hayat eve sığar uygulamasından Korona virüs (Kovid-19) haritasına bakanlar ise Bodrum'a geliyor.

Bodrum'da her gün Korona virüs (Kovid-19) salgınına karşı denetimler hız kesmeden devam ediyor. Bir taraftan Bodrum Kaymakamlığı ve kolluk kuvvetleri diğer taraftan ise Bodrum Belediyesiyle zabıta ekipleri maske, mesafe ve hijyen denetimleri yapıyor.

"Kaymakam ve Belediye Başkanı denetime katıldı"

Ortakentte maske, mesafe ve hijyen konusundan denetim yapan ekiplere Bodrum Kaymakamı Bekir, Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras katıldı. Esnafı teker teker ziyaret ederek maske, mesafe ve hijyen konusundan uyarılarda bulunan Kaymakam Yılmaz esnafın hassasiyetini taktir etti. Tüm dükkanlarda el dezenfekte losyonları, esnafta maske, kafelerde mesafeyi gören Kaymakam Yılmaz esnafı hem taktir etti hem de uyarılarda bulundu. Başkan Aras Ortakent esnafının kurallara uymayan kimsenin olmaması karşısından esnafa teşekkürlerini sundu.

"Haritayı gören Bodrum'a geliyor"

Hayat eve sığar uygulamasında bulunan Korona virüs haritasında riskli alan olarak görülen kırmızı alan olmadığı, orta riskli sarı alanın ise çok az olduğu bazı bölgelerde sadece düşük risk alan mavi renk olması Türkiye'deki kedini koruyan sayılı bölgelerden biri olduğu öğrenildi.

Denetim sonrasından kısa bir açıklama yapan Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz maske, mesafe ve hijyen konusuna dikkat edilmesi gerektiğini belirterek "Bodrum bir çok bölgeden çok çok iyi durumda. Ama bu durum bir anda değişe bilir. O yüzden maske, mesafe ve hijyen konularına dikkat etmemiz gerekiyor. Öyle bir salgın ki bir anlık rahatlama sonucundan tüm ilçeyi bir anda kaplaya bilir. Biz bugün Ortaket mahallemizde denetim yaptık. Esnafımızı ziyaret ettik, herkes kurallara uyun bir şekilde davranıyor. Denetimlerimiz hiç durmadan bu salgın bitene kadar devam edecek. Bu salgın karşısından esnek davranamayız. O yüzden tüm vatandaşlarımız kurallara uyması karşısından uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ise Belediyeye artık HES kodu ile giriş yapılacağını belirterek "Bodrum Belediyesi olarak kurumlarımızda önlemleri en üst düzeye çıkardık. Artık tüm personelimiz, vatandaşlarımzı Bodrum Belediyesine HES kodu ile giriş yapmak zorunda. Belediyemizin girişinden tüm dezenfekte işlemleri yapılıyor. Denetimlerimiz tüm Bodrum yarım adasından devam ediyor. İşletmeler kurallara çok iyi bir şekilde riayet ediyor. Vatandaşlarımız da maske ve mesafe kurallarına uyuyor. Ama bu salgın bitene kadar denetimler her gün devam edecek" ifadelerini kullandı

Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor
Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor

Hayat Eve Sığar, Bekir Yılmaz, Koronavirüs, Bodrum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 18:07 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bodrum'da korona denetimleri devam ediyor - Son Dakika

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