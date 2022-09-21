Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor - Son Dakika
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Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor

21.09.2022 01:06

Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinin merkezinin kontrolü Ukrayna'nın elinde olsa da Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentteki gergin hava devam ediyor.

Harkiv bölgesine bağlı Kupyansk şehrinin merkezinin kontrolü Ukrayna'nın elinde olsa da Rus ve Ukrayna güçleri arasında yaşanan çatışmalar nedeniyle kentteki gergin hava devam ediyor.

Bu ay başlatılan karşı saldırıyla Kupyansk şehrinin merkezinde kontrol yeniden Ukrayna güçlerinin eline geçse de kentte hayat henüz normale dönebilmiş değil.

Rusya-Ukrayna savaşında şiddetli çatışmaların yaşandığı bölgelerden biri olan Kupyansk'ta yıkım özellikle şehir merkezinde oldukça ağır.

Birçok bina ve dükkan saldırılar nedeniyle yanmış ya da yıkılmış. Kontrolü Ukrayna'nın eline geçse de şehirde hala Rus güçlerinden kalma Rusya'ya ait sembollere rastlamak mümkün.

Çatışmalardan etkilenen ve büyük bölümü yanan polis merkezinde, Rus güçlerinden geriye kalan kumanya kutuları yer alıyor.

Oskil nehrinin ikiye ayırdığı şehrin doğu kısmının dışında ise çatışmalar nedeniyle oluşan dumanlar görülebiliyor.

Halk evlerinden ayrılıyor

Şehrin sokaklarında sık sık karşılıklı top atışı sesleri yankılanıyor. Tüm dükkanların kapalı olduğu Kupyansk'ta hava oldukça gergin, sokaklarda nadiren şehir sakinlerine rastlanıyor.

Oskil nehrinin üzerindeki köprünün korkulukları hala Rus bayrağının renklerini taşıyor. Şehrin Oskil nehrinin doğusunda yer alan bölgelerde yaşayanlar, çevredeki çatışmalar nedeniyle evlerinden ayrılmak zorunda kalıyor.

Kimisi birkaç parça eşya ile kimisi de evcil hayvanlarını yanına alarak Oskil üzerindeki köprüyü yürüyerek geçip önce şehrin batısına oradan da Kupyansk dışına tahliye oluyor.

Evinden ayrılmak zorunda kalan ve kızı ile beraber şehrin doğusundan yürüyerek tahliye olan 60 yaşındaki Vitali'nin yorgunluğu yüzünden okunuyor.

Birkaç parça eşyasını sırtına aldığı torbayla taşıyan Vitali, AA muhabirine yaptığı açıklamada, evlerinin bulunduğu bölgedeki durumun çok kötü olduğunu belirtti.

Evini terk etmek zorunda kalan Vitali, "Bizi burada vuruyorlar. Ne suyumuz var ne de gazımız. Hiçbir şey yok burada, biz gri bölgedeyiz. 300 metre uzaklıkta bir tarafta Ukrayna, 300 metre uzaklıkta diğer tarafta Rusya yerleşiyor. Yaklaşık 300 metre. İkisinin arasında gri bir bölgedeyiz. Bizim evimizin yanında 5 katlı ev vardı, 3 yerden vuruldu." dedi.

Vitali, şehirden ayrılarak başka bir bölgede yaşayan oğlunun yanına gitmeyi planladığını dile getirerek, "Şimdilik oğlumun yanına taşınıyorum, sonrasına bakarım." diye konuştu.

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Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ukrayna'nın kontrolüne geçen Kupyansk şehrindeki gergin hava devam ediyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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