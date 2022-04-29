Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı - Son Dakika
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Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı

29.04.2022 15:27

Bölgenin üst açıdan çekilen genel plan görüntüsü Araçla getirilen yardımların sivillere dağıtılması Sığınakta ders çalışan çocuklar Sohbet eden yetişkinler HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Hariv'den çıkamayan sivillerin sığınaklardaki bekleyişi sürüyor.

Bölgenin üst açıdan çekilen genel plan görüntüsü

Araçla getirilen yardımların sivillere dağıtılması

Sığınakta ders çalışan çocuklar

Sohbet eden yetişkinler HARKİV - Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken Hariv'den çıkamayan sivillerin sığınaklardaki bekleyişi sürüyor. Yaşadıkları binaların bodrum katlarını sığınağa dönüştüren Harkivliler, şehir dışından kendilerine ulaştırılan gıda yardımlarını alabilmek için kısa süreliğine sokağa çıkıp araçların önünde sıraya giriyor. Yardım kuruluşları tarafından sağlanan temel gıda maddeleri ve içme sularını temin eden siviller, sığınak olarak kullandıkları bodrum katlarına dönerek günlük yaşamlarını burada devam ettirmeye çalışıyor. Çocuklar ders çalışıyor, yetişkinler sohbet ediyor. Evcil hayvanlarını da yanlarından ayırmayan Harkiv sakinleri, savaşın biteceği günü iple çekiyor.

Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı
Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı
Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı
Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı

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Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkiv'de binaların bodrumlarına sığınan Ukraynalılara gıda yardımı - Son Dakika
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