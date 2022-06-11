Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor - Son Dakika
Üye Girişi

Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor

11.06.2022 13:14

Rusya-Ukrayna savaşının cephe hattı bölgesinde bulunan ve Rus bombardımanların altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde, çiftler saldırı tehlikesine rağmen tören yaparak dünyaevine giriyor.

Rusya- Ukrayna savaşının cephe hattı bölgesinde bulunan ve Rus bombardımanların altındaki Ukrayna'nın Harkiv şehrinde, çiftler saldırı tehlikesine rağmen tören yaparak dünyaevine giriyor.

Savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana genelde yoğun füze ve havan topu saldırılarının düzenlenmesi sonucu ağır patlamalara sahne olan Harkiv'de bazı gençler aile kurmaya çalışıyor.

Cepheden sevdiği kızla evlenmek için Harkiv'e geldi

Savaşın başladığı günden itibaren cephede bulunan Ukraynalı asker Anton, sevdiği kızla evlenebilmek için özel izinle Harkiv'e geldi.

Harkiv'in merkezinde kısıtlı imkanlarla yakın çevre ve arkadaşlarıyla düğün sofrası kuran ve soyadını vermek istemeyen Anton, AA muhabirine yaptığı açıklamada şehre geçici olarak düğün için geldiğini söyledi.

Sadece Harkiv bölgesinde değil ülkenin genelinde savaşın sürmesinden dolayı bir insanın geleceğe yönelik planlar yapmasının şimdilik mümkün olmadığına dikkati çeken Anton, "Savaş sürüyor ve geleceğimiz için plan yapmak zor çünkü ne zaman ne olacağı belli olmaz. Ama hayat devam ediyor ve biz de çocuk sahibi olmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Savaş sürdükçe cephedeki görevini yerine getirmeye devam edeceğini aktaran Anton, "Şehre yönelik füze saldırıları sürse de biz korkmuyoruz. Bu durum bizi engellemez. Eminim biz kazanacağız." şeklinde konuştu.

Anton'un eşi 21 yaşındaki İra ise bir buçuk yıl önce tanıştıklarını dile getiren "Bu günü daha önceden planladık bu yüzden bizim için son derece önemli. Bugün düğünümüz var." dedi.

Savaş durumunun yeni bir aile kurmanın önünde engel oluşturmadığını belirten İra, "Bizim için en önemlisi aramızdaki sevgi." ifadesini kullandı.

Cepheden düğün için gelen asker bir hafta sonra görevine dönecek

Düğün sofrasına katılan Anton'un çocukluk arkadaşı Viyacheslav Shirayev de çatışmaların sürmesine rağmen yakın arkadaşının evlenmesinden büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek "Savaş devam ediyor. İşgalciler Harkiv'e yönelik her gün füze saldırısı düzenliyor. Ama buna rağmen kimse sevgiden vazgeçemez, hayat devam ediyor." dedi.

Çocukluk arkadaşı Anton'un aylardır cephede savaştığını dile getiren Shirayev, "Anton evlendi ama bir hafta sonra yeniden cepheye dönecek ve Ukrayna için mücadelesini sürdürecek." diye konuştu.

"Anton 24 Şubat'tan beri cephede, hazırlıkları biz yaptık"

Damadın evlilik hazırlıkları için zamanı ve imkanı olmadığını aktaran Shirayev, "Anton, 24 Şubat'tan beri cephede, hazırlıkları biz yaptık." dedi.

Anton ve gelinlik giyen eşi İra, Rus güçlerince savaşın ilk haftasında vurulan ve oldukça ciddi hasar gören Harkiv Belediye binasının önünde fotoğraf için poz verdi.

Binanın önündeki caddeden araçlarıyla geçenler savaşın gölgesinde evlenen çifte korna çalarak selam verdi.

Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor
Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor
Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor
Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor

YORUMLAR
500
Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü Ukrayna'da havan mermisi, AA kamerasının yakınına düştü AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi AA, Harkiv bölgesinde sıcak çatışmanın yaşandığı cephe hattını görüntüledi
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:01 Kira artış oranı sabitlendi ama tartışmalar bitmiyor! Düzenlemeden önce yapılan zamlar için hak iddia edilebilir mi, işte yanıtı
12:43 Toprak, altyapı çalışması yapan işçinin üzerine çöktü! İtfaiye ekipleri olaya müdahale etti
12:18 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 1 Temmuz 2022 tarihi itibarıyla Suriyelilerin bin 200 mahalle ikamete kapatılacak
12:13 Görenler şaşıp kalıyor! Bu evin balkonu var ama kapısı yok
12:10 Midibüs şarampole devrildi: 17 kişi yaralandı
12:07 Cennet Mahallesi'nin Ayşe'si Belemir Temizsoy nişanlandı
11:56 Tarihi Çeşmeköy Camii'nin restorasyon sonrası halini paylaşan büyükşehir belediye başkanı tepki çekti
01:08 Konut kira artışlarını yüzde 25 ile sınırlayan yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
00:41 Akaryakıta bir zam daha! Benzinin fiyatı 2 lira 21 kuruş arttı
00:01 Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad: Türkiye'nin yeni bir askeri harekat düzenlemesi halinde buna karşılık vereceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 13:23:26. #1.11#
SON DAKİKA: Harkiv'de gençler bombaların altında evleniyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement