Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü - Son Dakika
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Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü

06.03.2022 21:42
Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası Rus güçlerinin hava saldırısında hasar gördü.

Ukrayna'nın Harkiv kentindeki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası Rus güçlerinin hava saldırısında hasar gördü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binasının bulunduğu araziye hava saldırısı yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, konsolosluk binasının ağır hasar gördüğü, çalışanlardan birine ait aracın kullanılamaz hale geldiği, ölü ya da yaralı olmadığı kaydedildi.

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Ukrayna'nın Harkiv şehri, Rus ordusuna direniyor Ukrayna'nın Harkiv şehri, Rus ordusuna direniyor

Azerbaycan, Ukrayna, Harkiv, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkiv'deki Azerbaycan Fahri Konsolosluğu binası hava saldırısında hasar gördü - Son Dakika
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