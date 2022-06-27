Harkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

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