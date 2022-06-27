Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

27.06.2022 21:36
Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Ukrayna'nın ikinci büyük şehri Harkiv'e Rus kuvvetlerince akşam düzenlenen hava saldırıları sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Harkiv'e yönelik hava saldırısında şehrin Mareşal Rybalko Sokağı'nda patlamalar meydana geldi.

Harkiv Bölge Konseyi Başkanı Danışmanı Natalya Popova, yaptığı açıklamada, saldırıda 3 kişinin öldüğünü, aralarında çocukların da olduğu 15 kişinin yaralandığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor Son Dakika | Rusya'nın Ukrayna'da Harkiv'e yönelik hava saldırıları sürüyor
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
21:13 Akdeniz Oyunları'nda Nazlıcan İnci ve Bengisu Erçetin ikilisi altın madalya kazandı
20:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Kurban Bayramı tatili 9 gün olacak
20:37 Performansıyla beğeni toplayan Enes Ünal'a Juventus talip oldu
20:04 Theofanis Gekas,Akhisarspor'a geri döndü! Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde yapılacak
19:59 Kabine Toplantısı sonrası konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hazırlıklar tamamlanınca Suriye'ye harekat başlayacak
19:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması: Ara zam yapılması için talimat verdim
19:28 Galatasaray'ın Okan Buruk yönetimindeki ilk hazırlık maçı 9 Temmuz'da
18:57 Ahmet Nur Çebi, Weghorst ile ilgili konuştu: 2-3 gün içinde transferi biter
18:24 Rusya, Ukrayna'da içinde birçok sivilin olduğu AVM'yi vurdu! Servis edilen görüntülerde olayın boyutu gözler önüne serildi
17:55 Galatasaray, Matias Vargas için devrede! 5 milyonluk teklif yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 21:43:02. #1.12#
SON DAKİKA: Harkiv'e Rus hava saldırısı sonucu 3 kişi öldü, 15 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement