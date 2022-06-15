Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı - Son Dakika
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Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı

15.06.2022 11:52

Ukrayna'nın Harkiv kentinin Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Sinebugov, AA'ya verdiği özel röportajda Rus güçlerini Harkiv'den çıkardıklarını ve mücadelenin şehrin kuzeydoğu ve İzyum yönünde devam ettiğini söyledi.

Ukrayna'nın Harkiv kentinin Bölgesel Askeri Yönetim İdaresi Başkanı (Vali) Oleg Sinebugov, AA'ya verdiği özel röportajda Rus güçlerini Harkiv'den çıkardıklarını ve mücadelenin şehrin kuzeydoğu ve İzyum yönünde devam ettiğini söyledi. Ukrayna askerleri ve gönüllülerin Rus güçlerini sınıra kadar püskürtmek için yoğun mücadele verdiğini vurgulayan Vali Sinebugov, Rusya'nın Harkiv'i bombalamaya devam ettiğini ve özellikle sanayi bölgelerine birkaç füze fırlattığını ifade etti. Hava saldırıları yüzünden sürekli alarmda olduklarını sözlerine ekleyen Sinebugov, "Aslında füzeler, herhangi bir ev, oyun alanı ya da okula isabet edebilir. İzyum'da mevzilerimizi koruyoruz. Ruslar, sürekli askerlerimize saldırıyor ancak başarılı olamıyorlar. Aksine esas kaybı onlar veriyor. Birçok askerleri öldü, zırhlı ekipmanı tahrip oldu." dedi.

Rus güçlerinin İzyum'un kuzeyindeki Kupyansk üzerinden ilerlemeye çalıştığını söyleyen Oleg Sinebugov, bu bölgenin Luhansk ile Donetsk'e inmek için çok stratejik olduğunu ve Rusya'nın birliklerini buraya indirerek Donbas'taki askeri varlığını güçlendirmeyi planladığını öne sürdü.

Harkiv'deki direnişin sonuç vermesinden dolayı kenti terk edenlerin yavaş yavaş geri döndüğünü ifade eden Askeri Yönetim İdaresi Başkanı Oleg Sinebugov, "Tespitlerimize göre gidenlerin yarısı döndü. Gene de Harkiv'de savaş bitmedi. Şu andaki sessizlik, aldatıcı olabilir. Rahat değiliz. Düşman mermileri, her an her yere düşebilir. Rus füzeleri, Rusya'nın ele geçirmek istediği Harkiv'e fırlatılabilir.

Şehrin tahrip edilen altyapısını en kısa zamanda tamir edeceklerini vurgulayan Sinebugov, "Rus güçler, 41 çocuğu öldürdü. En kötü şey, siviller arasındaki kayıpların artması. Şu ana kadar 800 vatandaşımız öldürüldü. Birçok sivile hala ulaşamadık. Avrupa'nın en büyük semtlerinden biri Kuzey Saltivka'daki enkazdan cesetleri henüz çıkarmadık.

Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı
Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı
Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı
Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı

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(DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna (DRONE) HARKİV - Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna
Kaynak: AA

Ukrayna, Harkiv, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Harkiv Valisi Sinebugov, AA'nın sorularını yanıtladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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