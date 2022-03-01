Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı

01.03.2022 11:01
Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkov şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

RUSYA'nın savaş açtığı Ukrayna'nın Harkov şehrinde arkadaşı Ezgi Türkoğlu (22) ile birlikte mahsur kalan üniversite öğrencisi Merve Buse Develi (23), yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Görüntülü görüşme sırasında yakınlarına düşen bombanın sesiyle irkilen Develi, "Temel ihtiyaçlarımızı karşılayamıyoruz. Bu korkunun ötesinde bir şeye geçti. Can güvenliğimiz yok" dedi.

Rusya'nın savaş açtığı Ukrayna'da mahsur kalan Türk vatandaşları, farklı yollarla tahliye ediliyor. Ancak saldırıların devam ettiği bölgelerde tahliye edilmeyi bekleyen Türkler de bulunuyor. Harkov şehrinde kendisi gibi üniversite öğrencisi olan arkadaşı Ezgi Türkoğlu ile birlikte mahsur kalan Merve Buse Develi, görüntülü görüşmeyle yaşadıkları korkuyu gözyaşları içinde anlattı.

'HEPİMİZ HAZIRLIKSIZ YAKALANDIK'Tahliye edilmeyi bekleyen iki öğrenci, konuşma sırasında yakınlarına düşen bombanın sesiyle irkildi. Rusya saldırısının devam ettiğini söyleyen Merve Buse Develi, "Şu an saldırı ve atışlar hala devam etmekte. Şu an bu videoyu çekerken karşımızda füzelerin düştüğünü görüyoruz. Rusya, bulunduğumuz şehir Harkov'a girdi. Kaldığımız yurdun iki bina yanı bombalandı. Bizim arkadaşlarımız o yurttaydı. Dolapları camların önüne çekip, kendilerini korumaya çalışıyorlar. Sığınaklar yaşanabilecek gibi değil. Hepimiz bu olaylara hazırlıksız yakalandık" dedi.'BANKALAR, ATM'LER ÇALIŞMIYOR'Bölgedeki Türk öğrencilerin en büyük sorunlarından birinin nakit para olduğunu söyleyen Develi, "Nakit para akışı normal hayatta zor oluyordu ama şimdi daha da zorlaştı. Bankalar, ATM'ler çalışmıyor. Marketlerde sadece reyonlara bakıp çıkıyoruz. Bunlar bizi üzüyor bir yandan da korkutuyor. Çünkü temel ihtiyaçlarımızı bile karşılayamıyoruz. Arkadaşlarımızdan ayrı bir noktadayız ama onlar için endişeleniyoruz. Gidebilecek hiçbir yeri olmayacak arkadaşlarımız yurtta kaldı" diye konuştu.'SESİMİZİ DUYURMAK İSTİYORUZ'Nasıl bir yol izleyeceklerini bilmediklerini anlatan Develi, "Dışarıya çıkamıyoruz, çıktığımızda da Rus tanklarını ve bombaları görüyoruz. 'Korkuyoruz' demekten sıkıldık. Çünkü bu korkunun ötesinde bir şeye geçti. Sesimizi duyurmak istiyoruz. İlk defa böyle bir durumla karşı karşıyayız. Nasıl bir yol izleyeceğimizi, plan yapacağımızı, kaçış yolu izleyeceğimizi bilmiyoruz" ifadelerini kullandı.'BELKİ BU SON VİDEOMUZ OLUR'Develi, şöyle devam etti:

"Sivil araç bulsak bile bombalardan dolayı can güvenliğimiz yok. Belki bu son videomuz olur. Çünkü biz artık 'sıra bizde mi' diye düşünmeye başladık. Evimizin yakınında patlayan bombalar artık bize bunu düşündürmeye başladı."


Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı
Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı
YORUMLAR
500
Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor Rus ordusu tarafından vurulan küçük kızı hayatta tutma çabası saniye saniye kameralara yansıdı Rus ordusu tarafından vurulan küçük kızı hayatta tutma çabası saniye saniye kameralara yansıdı

Ukrayna, Savaş, Rusya, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı - Son Dakika


Son Dakika
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
10:19 Boğazlarla ilgili tartışmayı bitirecek Montrö sözleri! Bakan Akar açıkladı: Uygulamayı sürdüreceğiz
10:11 Yasak Elma dizinde dün akşam neler oldu? Beklenmeyen misafir Handan gelir
10:04 Rus ordusu, Harkov'da belediye binasını hedef aldı! Patlama anı kamerada
10:02 Her sözü gündem olan Canan Karatay uzun yaşamın sırrını açıkladı: Kuyruk yağı
09:59 Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde dün akşam neler oldu? Emir Bozan'a karşı nasıl bir tavır takınacak?
09:59 Didem Soydan, dans videosuna gelen "Ukrayna'da çocuklar ölüyor, biraz saygı" yorumuna cevap verdi: Neden Instagram'da dolaşıyorsun
09:57 Zelenski "kahramanca öldüler" demişti! Yılan Adası'ndaki Ukraynalı askerlerin teslim olduğu açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:07:39. #1.11#
SON DAKİKA: Harkov'da arkadaşıyla birlikte mahsur kalan Türk öğrenci, saldırı anlarını anlattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement