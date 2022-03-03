Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu

03.03.2022 15:47
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu

RUSYA'nın saldırısı sonucu Ukrayna Harkov'da mahsur kalan ve bağlandığı televizyon programında canlı yayındayken patlamaya şahit olan tıp fakültesi öğrencisi Sultan Dikeç, Şanlıurfa'daki ailesine kavuştu.

RUSYA'nın saldırısı sonucu Ukrayna Harkov'da mahsur kalan ve bağlandığı televizyon programında canlı yayındayken patlamaya şahit olan tıp fakültesi öğrencisi Sultan Dikeç, Şanlıurfa'daki ailesine kavuştu. Dikeç ve ailesi, buluştukları an duygulandıklarını ifade etti.

Ukrayna'nın Harkov kentinde öğrenim gören tıp fakültesi 1'nci sınıf öğrencisi Sultan Dikeç, Türkiye'nin girişimleriyle yurda döndü. Harkov'da bir televizyon kanalıyla yaptığı canlı bağlantıda, Rusya'nın saldırılarını anlatan Dikeç'in, bu sırada gerçekleşen patlamayla yaşadığı korku saniye saniye kameraya yansıdı. Savaşla zor günler yaşayan Sultan Dikeç gibi diğer öğrenciler de Türkiye'nin girişimleriyle yurda dönüyor.

Harkov'da 6 gündür mahsur kalan Sultan Dikeç, bugün Şanlıurfa'daki babaevine geldi. Dikeç'in ailesiyle buluşmasında, duygusal anlar yaşandı. Türk bayraklarıyla Sultan'ı karşılayan Dikeç ailesi, kızlarını görünce gözyaşı döktü.'MUTLULUKTAN AĞLADIK'Kızına kavuşmanın mutluluğunu ifade eden anne Serap Dikeç, günlerdir sürekli, televizyon başında yaşananları takip ettiklerini belirtti. Serap Dikeç kızına kavuştuğu için mutluluk gözyaşları döktüğünü söyleyerek, "Zaten 5 gündür çocuğumuzu göremiyorduk, her aradığımızda telefonumuzu meşgule atıyordu. Allah basından da devletten de razı olsun. Allah hiçbir anne babaya 'yavrum' dedirtmesin. Dini, dili, ırkı ne olursa olsun ateş düştüğü yeri yakıyor. 5-6 gündür televizyondayız. Ukrayna Rusya savaşını dakika dakika seyrediyoruz ve çocuklar oradan çıktığı gün yurt da okul da bombalandı. Allah devletimizden razı olsun" dedi.Duygularını ifade etmekte zorlandığını söyleyen Sultan'ın babası Mustafa Dikeç, Türk yetkililerin girişimlerinden dolayı teşekkür ederek, "Bu devletimiz hakikaten çok güçlü. Bu ülkede yaşadığımdan dolayı çok şükrediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. İçişleri Bakanlığımız, Dışişleri Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız Ukrayna'da olan insanlara çok faydası oldu. Yalnızca biz değil, oradaki halka da Allah yardım etsin, tüm Müslümanlara yardım etsin" diye konuştu.'HAYALLERİMİZ ENKAZIN ALTINDA KALDI'Bomba seslerini sürekli duyduklarını ancak savaşa ihtimal vermediklerini söyleyen Sultan Dikeç, Harkov'da yaşadıklarını şöyle anlattı: "Biz zaten hep bomba seslerini duyuyorduk, çatışma seslerini duyuyorduk ama savaşın olacağına ihtimal vermiyorduk. Yani savaş bizim için bir ihtimal değildi. Söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum çünkü o an o psikoloji çok farklı. Savaş hiçbir şekilde, hiçbir dilde, hiçbir kavramda eşi benzeri kavramı olmayan bir şey. İnsanların hayatında çok derin yaralar açtı. Anne babaları evlatlarından ayırdı. Bizim hayallerimiz, hedeflerimiz vardı. Bizim hayallerimiz de hedeflerimiz de enkazın altında kaldı. Çatışma sesleri yakından geldiğinde biz valizlerimizi toparlayarak, yurtta kalan diğer arkadaşlarla valizleri önüne koyarak kendimizi koruduk, söyleyecek hiçbir şey bulamıyorum. Allah orada kalanlara yardım etsin. Biz çok şanslıyız gerçekten."'4 GÜNDÜR YOLDAYIZ'Rusya'nın saldırısı sırasında korunmaya çalıştıklarını belirten Dikeç, tahliyeler başladıktan sonra yaklaşık 4 gündür yolda olduklarını kendi imkanlarıyla tren garına gittiklerini ifade etti. Türkiye'nin özel tren tahsis ettiğini ve Harkov'dan o şekilde çıktıklarını belirten Dikeç, ailesine kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade ederek, "O trenle sınıra gittik, sınırda yaklaşık 15-20 otobüs vardı. Otobüslere bindik, ondan sonra Romanya'ya gittik. Romanya sınırına otobüslerle geçtik. Türkiye bizim için Türk Hava Yolları'ndan özel uçak gönderdi. Uçaklarla Türkiye'ye geldik. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere İçişleri ve Dışişleri bakanımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Aileme kavuştuğum için çok mutluyum" dedi.

Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu
YORUMLAR
500
Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir Energy UK: İngiltere'de hane halkının yıllık enerji gideri 3 bin sterline ulaşabilir Harkov'dan 60 saatte gelen Gülce: Gümrükteki görüntüler kötüydü Harkov'dan 60 saatte gelen Gülce: Gümrükteki görüntüler kötüydü

Tıp Fakültesi, Şanlıurfa, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
15:32 80 yıl önceki Leningrad kuşatmasından sağ kurtulmuştu! Yaşlı kadın kendi ülkesinde barış istiyor diye gözaltına alındı
15:30 Merkez Bankası'ndan dolar, euro ve altın açıklaması! Rezervler 1 hafta 867 milyon dolar azaldı
15:28 Ukrayna halkı aktif savunmada: Demirlerden "kirpi" yaparak barikatları güçlendiriyorlar!
15:24 Messi, Beckham'ın oğlunun paylaştığı fotoğraflarla rezil oldu!
15:19 Dünya devi markalar Rusya pazarından çekiliyor! IKEA ve H&M, tüm mağazalarını kapatacak
15:16 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, teslim olan Rus askerlerin çantalarından çıkan eşyaları sosyal medyada paylaştı!
15:09 BM Mülteciler Yüksek Komiserinden Ukrayna göçü yorumu: 40 yıldır böyle hızlı kaçış görmedim
15:09 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'den savaş tazminat talebi: Rusya buna mecbur kalacak!
15:04 Parti heyetini Moskova'ya yollayan Perinçek: Rusya, Erdoğan'ın tutumlarını vefalı bulmadı! Heyette Ethem Sancak da var
14:58 İkizlerinin videosunu paylaştı ve sordu: Ne anlatıyorlar size? Pelin Akil'den gülümseten davranış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 15:53:49. #1.11#
SON DAKİKA: Harkov'da canlı yayındayken patlamaya şahit olan Sultan, ailesine kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement