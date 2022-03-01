Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

01.03.2022 14:35

Ukrayna'nın Harkov kentinde Özgürlük Meydanı'nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Ukrayna'nın Harkov kentinde Özgürlük Meydanı'nda bulunan yerel yönetim binasına bu sabah Rusya tarafından roketli saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu 10 kişinin olduğu 20'den fazla kişinin de yaralandığı açıklandı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden yapılan ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünün ifade edildiği açıklamada, 'En az 10 kişi öldü, 20'den fazla kişi yaralandı, kurtarma ekipleri ve gönüllüler enkazdan kurtarıldı. Enkazın temizlenmesi için çalışmalar sürüyor. Tüm katlardaki merdiven boşluğu ve koridorlar tamamen tahrip oldu' denildi.

Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Özgürlük, Ukrayna, Saldırı, Rusya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Harkov'da düşen roket sonrası kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika


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