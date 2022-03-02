Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

02.03.2022 10:25

Bir son dakika haberine göre - Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu Harkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binasını vurdu.

- Harkov'da emniyet ve üniversite binası vuruldu

Harkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde Rus birlikleri, Emniyet Genel Müdürlüğü binası ve bir üniversite binasını vurdu. Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

Rusya, Ukrayna'nın ikinci büyük kenti Harkov'da saldırılarına devam ediyor. Rusya'nın bu sabah gerçekleştirdiği saldırılarda Karazin Üniversitesi ve Emniyet Genel Müdürlüğü binası hedef alındı. Saldırı sonucu hasar gören binalarda yangın çıktı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov, yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı
Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Üniversite, Ukrayna, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Harkov'da emniyet ve üniversite binası vurulduHarkov'da son 24 saatte 21 kişi öldü, 112 kişi yaralandı - Son Dakika


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