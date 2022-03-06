Harkov'da pazar alanı vuruldu - Son Dakika
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Harkov'da pazar alanı vuruldu

06.03.2022 11:12

- Harkov'da pazar alanı vuruldu Rus ordusu gece saatlerinde Harkov'da bir pazar alanını vurdu.

- Harkov'da pazar alanı vuruldu

HARKOV - Rus ordusu gece saatlerinde Harkov'da bir pazar alanını vurdu.

Rusya, Ukrayna'daki saldırılarını sürdürüyor. Rusya'nın Kiev'den sonra en fazla istediği şehirlerden biri olan Harkov, gece saatlerinde de bombalandı. Novoaltaysk'de bulunan bir pazar yerinin vurulmasının ardından pazarda bulunan mağazalar harabeye döndü.

"Burada neler oluyor böyle çok korkunç"

Sabah saatlerinde pazar alanına gelen vatandaşlardan biri görüntüleri çekerken yaşadığı şoku gizleyemedi ve olanları korkunç olarak nitelendirerek, "İşte burası roketin düştüğü yer balık bölümü. Çok şükür kimse yaralanmamış mağazalar zarar görmüş. Neler oluyor böyle çok korkunç. Burası da diğer bölüm tüm mağazalar zarar görmüş" ifadelerini kullandı.

Harkov'da pazar alanı vuruldu
Harkov'da pazar alanı vuruldu
Harkov'da pazar alanı vuruldu

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Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harkov'da pazar alanı vuruldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkov'da pazar alanı vuruldu - Son Dakika
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