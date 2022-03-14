Harkov'da Rus saldırısı: 11 ölü - Son Dakika
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Harkov'da Rus saldırısı: 11 ölü

14.03.2022 16:10
Harkov'da Rus saldırısı: 11 ölü

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da sivil yerleşimleri vurmasının ardından 11 çocuğun hayatını kaybettiği, 40'tan fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov'da sivil yerleşimleri vurmasının ardından 11 çocuğun hayatını kaybettiği, 40'tan fazla sivilin de yaralandığı açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları sürerken, sivil can kayıpları da artmaya devam ediyor. Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov'da çok katlı binalar bombalandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri ve arama kurtarma ekiplerinin müdahalelerinin ardından enkaz altında kalan siviller çıkartıldı. İlk belirmelere göre 11 çocuk hayatını kaybetti, 40'tan fazla sivil ise yaralandı.

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Harkov'da Rus saldırısı: 11 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkov'da Rus saldırısı: 11 ölü - Son Dakika
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