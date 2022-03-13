Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü

13.03.2022 12:40

- Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

- Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü

HARKOV - Ukrayna, Rusya ordusuna ait bir savaş uçağını düşürdü.

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaş 18 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın Harkov kentinde çatışmalar sürürken, Ukrayna askerleri Rusya Hava Kuvvetleri'ne ait bir savaş uçağını düşürdü. Harkov kentinin İzüm bölgesi yakınlarında düşürülen savaş uçağının havada alev topuna dönen enkazı amatör kameralara yansıdı.

YORUMLAR
500
Harkov'da zarar görenlerin sayısı netleşiyor Harkov'da zarar görenlerin sayısı netleşiyor Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk' Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk'

Ukrayna, Rusya, Savaş, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Ukrayna savaşından kaçan Milli Takımı'nın futbolcusu Yakovenko, Manisa'da kaza yaptı
12:42 Berna Keklikler'in kardeşi ünlü şarkıcı çıktı!
12:29 Görenler inanamadı! Bahar Candan duşta çırılçıplak poz verdi
12:03 Furkan Dede yanıtladı: Semih Öztürk Survivor Ekstra'da olmayacak
11:59 TRT spikeri Işıl Açıkkar'ın paylaşımları sosyal medyada gündem oldu! "Tuzlasanız mı acaba" dedi, aldığı cevapla neye uğradığını şaşırdı
11:50 Uğurcan Çakır Trabzonspor'a veda edecek!
11:41 Rusya, NATO eğitim üssünü 30 roketle vurdu! Ölü ve yaralılar var
11:24 Putin'in öfke krizlerinin nedeni hastalığı için uygulanan steroid tedavisi iddiası!
11:06 Twerk yapan kadın, kalçasının alev almasıyla hayatının şokunu yaşadı
10:31 Marcao'nun yaptıklarına hayran kaldılar! Barcelona maçında mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 12:53:39. #1.11#
SON DAKİKA: Harkov'da Rus savaş uçağı düşürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement