Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi

04.04.2022 12:22

- Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi Ukrayna'nın Harkov kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi.

- Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi

HARKOV - Ukrayna'nın Harkov kentinde bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi.

Rus ordusunun Harkov'a saldırıları devam ederken, bir çift, Rus bombardımanından korunmak için sığındıkları metro istasyonunda dünya evine girdi. Harkov Belediye Başkanı İgor Terehov ve metro istasyonunda kalan diğer vatandaşların katıldığı düğün çevredeki basın mensupları ve vatandaşlar tarafından kayda alındı.

Düğünü kayda alan bir vatandaş ise, "İşte metroya böyle giriyoruz ve bugün burada düğün olacak. İnsanlar gördüğünüz bu metro vagonlarında yaşıyorlar. İnanması zor ama durum bu" dedi.

Terehov ise sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile şehirdeki son duruma ve gerçekleşen düğüne ilişkin açıklama yaparak, "Değerli Harkovlular, savaşın 39'uncu günü şehrimiz ve Ukrayna kahramanlar gibi direniyor ve zafere yaklaşıyoruz. Halk pes etmeyecek ve bombardımanlara rağmen marketler, pazarlar çalışıyor normal hayata dönüyoruz. Harkov şehri yaşıyor ve kazanacak. Evlenen çiftimize barış dolu gökyüzünün altında uzun yıllar birliktelik diliyorum. Çok fazla çocuğunuzun olmasını istiyorum. Çocuk devamlılık demektir ve yaşadığımız manasına gelir. Evet düğün metro istasyonunda gerçekleştirdi ve gelin beyazlar içinde değildi. Ancak onun mutluluğunu herkes gördü. Rus ordusu bu mükemmel kızımıza engel olamadı. Bu halkın ruhunu gösteriyor. Bugünkü düğün sadece ölüme ve yıkılara direnmenin sembolü değil, normal hayatın bir sembolüydü. Ukrayna dize gelmeyecek" ifadelerini kullandı.

Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi
Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi
Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi

YORUMLAR
500
Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri Harkov'da sığınağa dönüştürülen metro istasyonunda moral konseri

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi - Son Dakika


Son Dakika
12:28 Son Dakika: Erdoğan'dan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası!
12:28 Şahan Gökbakar'dan enflasyon açıklaması: Bakın yine tüm rakamlar Trabzonspor'un şampiyonluğunu gösteriyor
12:14 Yük gemisi, Haydarpaşa'da karaya oturdu! Bölgeye ekipler sevk edildi
12:09 Vaka haritası açıklandı! Eskişehir ilk sırada yer alırken, Van ise listenin sonunda yer aldı
12:03 Batshuayi'yi herkes eleştirirken o sahip çıktı: Fener alsın çok isterim
12:03 Ekonomik kriz kitapları vurdu, sadece tek bir tür etkilenmedi!
11:59 Enflasyon açıklandı, memur ve emekli zam farkı belli oldu: İşte o oranlar!
11:52 Diyanet çalışanlarının sendikası minber dokunulmazlığı istedi!
11:46 Almanya'da Rus kökenlilere yönelik düşmanlık endişelendiriyor: Berlin'de Rus nefretine karşı eylem yapıldı
11:44 Acun Ilıcalı "Toplumun Kanaat Önderleri" araştırmasında ilk sırada yer aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2022 12:45:46. #1.13#
SON DAKİKA: Harkov'da sığınak olarak kullanılan metro istasyonunda bir çift dünya evine girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement