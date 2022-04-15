Harkov'da tahliye otobüsüne açılan ateşte 7 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Ukrayna'nın Harkov Bölge Savcılığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun dün Harkov'da tahliye edilen sivillerin bulunduğu otobüse ateş açması sonucu 7 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde savcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, Rusya güçlerinin dün bölgedeki bir tahliye otobüsüne ateş açtığı bildirildi. Açıklamada, "14 Nisan 2022'de İzyum'a bağlı Borova köyünde sivillerin tahliye edildiği otobüslere Rus askerleri tarafından ateş açıldı. İlk verilere göre 7 kişi öldü, 27 kişi yaralandı" ifadeleri kullanıldı. Görgü tanıklarının Rus askerlerini gören otobüs şoförlerinin kaldırımda durup ellerini kaldırarak araçlardan indiklerini, ancak Rus askerlerin yine de insanlara ateş açtığını söylediği ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - HARKOV