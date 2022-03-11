(KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor - Son Dakika
Üye Girişi

(KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor

11.03.2022 23:04

- Harkov'da zarar görenlerin sayısı netleşiyor Rus askerleri tarafından Ukrayna'da psikolojik tedavi merkezinin vurulmasının ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Bu bir savaş suçudur" dedi.

- Harkov'da zarar görenlerin sayısı netleşiyor

KİEV - Rus askerleri tarafından Ukrayna'da psikolojik tedavi merkezinin vurulmasının ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, "Bu bir savaş suçudur" dedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Rus birlikleri sivil yerleşim yerleri ve hastaneleri de vurmayı sürdürüyor. Rus birliklerinin son olarak Harkov'da bulunan bir psikolojik tedavi merkezini hedef almasının ardından Harkov Valisi Oleg Sinegubov, hastanelerin vurulmasını savaş suçu olarak nitelendirdi. Sinegubov, "Sayın kahraman Harkov sakinleri; 11 Mart itibariyle Ukrayna ordusunun güçlü savunmasından dolayı düşman mevzilerimizi ele geçiremedi. 2 günde Harkov'u alacağını zannediyordu ancak başaramadı. Ellerinde sivillere saldırmaktan başka çere kalmıyor. Yeniden ağır şekilde sivil hedeflere saldırdılar. Mariopol'de işlenen savaş suçundan sonra Oskolskiy'deki psikolojik sinir hastalığı merkezine saldırıldı. 73 kişinin tahliyesini yapmaya yetiştik. Saldırı anında merkezde 330 hasta bulunuyordu ve bunlardan 50 tanesi yürüyemeyen hastalardı. Zarar görenlerin sayısı netleşiyor. Bu bir savaş suçudur. Her şeye rağmen Ukrayna ordusu savunmayı güçlü tutuyor ve düşmana 1 santimetre bile vermeyecek" ifadelerini kullandı.

(KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor
(KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor
(KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor

YORUMLAR
500
Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk' Düşürülen Rus savaş uçağının pilotu: 'Sivil alanları vurduk'

Ukrayna, Savaş, Rusya, Rus, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel (KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor - Son Dakika


Son Dakika
23:20 Hakemliği bırakma kararı almışlardı! Nihat Özdemir aradı, Halil Umut Meler ve Arda Kardeşler geri geldi
22:45 Kar yağışı şiddetini artırdı! Bolu Dağı D100 karayolu geçişi İstanbul yönü araç trafiğine kapatıldı
22:38 Azerbaycan'dan Ermenistan yönetimine 5 maddelik yeni teklif
22:28 Zeki Çelik, Lille'den ayrılıyor! Yeni kulüple anlaşma sağlandı
22:24 Yağları market raflarında gören koşuyor! Vatandaşın endişesi yağ yüklü gemilere rağmen azalmadı
22:14 Ukrayna Savunma Bakanı korkuttu: Rusya, Belarus Cumhuriyeti topraklarındaki çok sayıda yerleşim yerini vurmaya hazırlanıyor
21:36 Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI en yüksek irtifaya çıktı
21:31 Fenerbahçe eski Başkanı Aziz Yıldırım, rekor tazminat davası açtı
20:49 Maça gölge düşüren korkunç olay! 8 futbolcu hakeme saldırdı
20:23 Messi yakın arkadaşları tarafından eleştiri bombardımanına tutuldu: Yaptığı sahtekarlık
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 23:30:13. #1.11#
SON DAKİKA: (KİEV)- Harkov'da Zarar Görenlerin Sayısı Netleşiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement