Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı - Son Dakika
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Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

11.03.2022 13:48
Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da Rusya'nın saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı.

Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da Rusya'nın saldırıları büyük bir yıkıma yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları 16 gündür devam ediyor. Savaşın başından bu yana Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'da düzenlenen saldırılar büyük bir yıkıma yol açtı. Yerleşim bölgelerindeki binalar kullanılamaz hale gelirken, park halindeki araçlar küle döndü. Sivil yerleşimlerin hedef alındığı saldırılarda bugüne kadar onlarca kişi de hayatını kaybetti. - HARKOV

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Harkov'daki Rus saldırıları büyük yıkıma yol açtı - Son Dakika


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