Harkov'daki saldırılarda 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı - Son Dakika

- Harkov'daki saldırılarda 10 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

HARKOV - Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, Rusya'nın Harkov kent merkezine yaptığı saldırılarda 10 kişinin öldüğünü, 35 kişinin yaralandığını duyurdu.

Rusya Ukrayna'nın kuzeydoğusundaki Harkov'un merkezinde saldırılarına devam ediyor. Kent meydanı ve binalara roketlerin atıldığı Harkov'da Rus ordusunun saldırıları sonucu büyük bir yıkım meydana geldi. Kentteki son durumu aktaran Ukrayna İçişleri Bakanı Anton Gerashchenko, saldırılar sırasında can kayıpları ve yaralanmalar olduğunu ifade ederek, "Özgürlük Meydanı'na, kalibre tipi roket isabet etti. Kurtarma ekiplerinin buraya ulaşmasından 5-7 dakika sonra aynı tip roketle binaya ikinci saldırı oldu. An itibariyle 10 ölü 35'in üzerinde yaralı var" dedi.

"Yeni roketler yapmayın"

Binaların çökme riskinin hala devam ettiği söyleyen Gerashchenko, "Daha fazla can kaybı ve yaralı olabilir. Rus bilim adamlarına, iş adamlarına, fabrika sahiplerine sesleniyorum. Silahlarınızın nasıl Ukraynalıları öldürdüğünü görerek üretimi bırakın. Yeni roketler yapmayın! Aksi takdirde cinayetlere ortak olursunuz" dedi.

Harkov'da sabah saatlerinde Valilik binasına roketli saldırı düzenlenmişti.