Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı - Son Dakika
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Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

04.03.2022 00:57
Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Ukrayna'nın Harkov bölgesinde Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiği, 10'u çocuk 285 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Harkov bölgesinde hava saldırıları devam ediyor. Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko yaptığı açıklamada, Rusya'nın Harkov bölgesindeki İzyum kenti, Yakivlivka ve Khorosheve yerleşim bölgelerine gece boyunca hava saldırısı düzenlediğini ve onlarca evin yıkıldığını söyledi. Gerashchenko, Rus birliklerinin saldırıları sonucu son 24 saatte 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 10'u çocuk 285 kişinin ise yaralandığını belirtti. - HARKOV

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Süleyman Soylu, Ukrayna, Rusya, Rus, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Harkov'daki saldırılarda son 24 saatte 34 kişi öldü, 285 kişi yaralandı - Son Dakika
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