Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor

23.03.2022 12:52

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla korumaya alındı.

Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla korumaya alındı.

Rusya-Ukrayna savaşı 28. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Harkov'da Rus ordusunun saldırılarına karşı şehrin sembol yapıları korumaya alınıyor. Harkovlular, Ukrayna edebiyatının önemli isimlerinden şair ve ressam Taras Shevchenko'ya adanmış bronz anıtı kum torbalarıyla kapatmaya başladı. Anıtın bulunduğu parka getirilen kumlar torbalara doldurularak iş makinesiyle anıtın etrafına dizildi.

1861 yılında hayatını kaybeden ve geride bıraktığı eserleri ile Ukrayna edebiyatında önemli bir yeri bulunan Taras Shevchenko'nun başyapıt olarak gösterilen resimleri de bulunuyor.

(İHA)

Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor

YORUMLAR
500
Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı Lviv'de Rus saldırılarına karşı şehir güvenliği arttırıldı Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi Rusya'nın saldırısı sonrası Harkov'daki yıkım görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor - Son Dakika


Son Dakika
13:09 Fotoğraf Ordu'dan! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, karla kaplı kapıdan geçemedi
13:07 Zelenski, NATO üyeliğinden vazgeçmeye hazır olduğunu duyurdu! Ancak Rusya'ya 3 şartı var
13:03 Kılıçdaroğlu, asgari ücrete ikinci zam tartışmaları hakkında konuştu: Hemen güncellenmesi lazım
13:01 Beşiktaş'ta hayaller gerçeğe dönüşüyor! Yeni hoca Ismael ve ekibi, bomba gibi geliyor
12:34 Konyaaltı Belediyesi'nden işçilere rekor zam! En düşük günlük yevmiye 316 TL'ye yükseldi
12:19 Gençlik nereye gidiyor böyle? Öğrencinin ders esnasında öğretmenine yaptığı hareket pes dedirtti
12:19 Amazon, Türkiye'de ilk lojistik üssünü kuruyor! 1000'den fazla kişiye istihdam yaratacak
12:15 Model sevgilisine şiddet uygulayan yönetmene 9 ay hapis cezası! Mahkeme çıkışı söylediği sözler tepki topladı
12:12 80 yaşındaki yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı, kız kardeşi tarafından göç idaresinden kaçırıldı
12:11 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Ukrayna'ya barış gücü göndermek Rusya ile NATO arasında doğrudan bir çatışmaya yol açabilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2022 13:20:46. #1.13#
SON DAKİKA: Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement