Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor - Son Dakika
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Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor

23.03.2022 20:01

- Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla korumaya alındı.

- Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor

HARKOV - Ukrayna'nın en büyük ikinci kenti Harkov'da bulunan Taras Shevchenko Anıtı, Rus ordusunun saldırılarına karşı kum torbalarıyla korumaya alındı.

Rusya-Ukrayna savaşı 28. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın kuzeybatısındaki Harkov'da Rus ordusunun saldırılarına karşı şehrin sembol yapıları korumaya alınıyor. Harkovlular, Ukrayna edebiyatının önemli isimlerinden şair ve ressam Taras Shevchenko'ya adanmış bronz anıtı kum torbalarıyla kapatmaya başladı. Anıtın bulunduğu parka getirilen kumlar torbalara doldurularak iş makinesiyle anıtın etrafına dizildi.

1861 yılında hayatını kaybeden ve geride bıraktığı eserleri ile Ukrayna edebiyatında önemli bir yeri bulunan Taras Shevchenko'nun başyapıt olarak gösterilen resimleri de bulunuyor.

Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor
Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor

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Ukrayna, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Harkov'daki Shevchenko Anıtı Rus saldırılarına karşı korunuyor - Son Dakika
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