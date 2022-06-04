Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

04.06.2022 20:51

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Rus ordusunun füze saldırısı sonucu yıkılan binada arama çalışmaları devam ediyor.

Ukrayna'nın Harkov şehrinde, Rus ordusunun füze saldırısı sonucu yıkılan binada arama çalışmaları devam ediyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna'nın Harkov şehrinde geçtiğimiz günlerde bir sivil binaya düzenlenen füze saldırısı nedeniyle arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Ekipler çalışmalarını sürdürürken, saldırıdan sağ kurtulan bölge sakinleri ise evlerinin yıkılışlarını izlediler. Savaşın başından bu yana yüzlerce binanın vurulduğu Harkov şehrinde enkazlarının altında hala cansız bedenlerin bulunduğu tahmin ediliyor.

(Abdullah Ünver/İHA)

Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor
Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor

YORUMLAR
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Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Çin'in Sichuan Eyaletinde Meydana Gelen Depremde Kurtarma Çalışmaları Sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Harkov'daki yıkılan binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor - Son Dakika

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