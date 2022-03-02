Harkov'daki yıkım görüntülendi - Son Dakika
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Harkov'daki yıkım görüntülendi

02.03.2022 17:16
Harkov'daki yıkım görüntülendi

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki saldırılarının ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya'nın Ukrayna'nın Harkov kentindeki saldırılarının ardından meydana gelen yıkım görüntülendi.

Rusya, Ukrayna'nın Harkov kentine saldırılarını sürdürüyor. Kamu binaları ve apartmanların hedefi alındığı Harkov'daki yıkım görüntülendi. Ukrayna Devlet Acil Servisi Şefi Yevhen Vasylenko yaptığı açıklamada, "Düşman roketleri kentin merkezini vurdu. Kent meclisi, yüksek binalar ve apartmanlarda çalışıyor. Şuan küçük bir çocuğu kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Harkov Valisi Oleg Sinegubov bu sabah yaptığı açıklamada, Harkov'da yerleşim yerlerine ve kamu binalarına düzenlenen saldırılarda son 24 saatte 21 kişinin öldüğünü, 112 kişinin de yaralandığını söylemişti. - KİEV

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Ukrayna, Rusya, Kamu, 112, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Harkov'daki yıkım görüntülendi - Son Dakika


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