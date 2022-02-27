Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi

27.02.2022 18:07

- Harkov, Rus askerlerinden temizlendi Ukrayna Harkov Valiliği tarafından, Harkov'un Rus askerlerinden tamamen temizlendiği açıklandı.

- Harkov, Rus askerlerinden temizlendi

KİEV - Ukrayna Harkov Valiliği tarafından, Harkov'un Rus askerlerinden tamamen temizlendiği açıklandı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı askeri harekatın dördüncü gününde devam ediyor. Şiddetli çatışmaların yaşandığı Harkov'un Valisi Oleg Sinegubov, Harkov'un kontrolünün tamamen Ukrayna Silahlı Güçleri'ne geçtiğini duyurdu. Sinegubov, "Harkov'un kontrolü tamamen bize geçti. Ukrayna Ordusu, polis birimleri, yerel kolluk kuvvetleri tarafından düşman tamamen temizleniyor. Rus işgalcilerin moralleri bozuk. Teknik ekipmanları yol ortasında bırakıp kaçıyorlar ve 5-10 kişilik gruplar halinde teslim oluyorlar. Ordudan birini görünce hemen teslim oluyorlar. Harkov Ukraynadır!" dedi.

Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi
Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi
Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi

YORUMLAR
500
Rus birlikleri Ukrayna ordusu tarafından geri püskürtüldü! Esir düşen Rus askerinin görüntüsü dünya basınında geniş yer buldu Rus birlikleri Ukrayna ordusu tarafından geri püskürtüldü! Esir düşen Rus askerinin görüntüsü dünya basınında geniş yer buldu Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak

Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi - Son Dakika


Son Dakika
18:17 Türkiye Rusya'nın üyeliğinin askıya alınması konusunda çekimser kaldı! Bakan Çavuşoğlu'dan yanıt gecikmedi
18:12 Apartmanda çıkan yangın 2 can aldı! Aileler aldıkları haberle perişan oldu
18:09 Cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz ile bir zamanlar sevgilisiydi! Sevda Demirel'in son pozlarına beğeni yağdı
17:49 Tavır yapan Halil Dervişoğlu, kadroya alınmadı! Beşiktaş'a transfer olacağı konuşuluyor
17:31 Ukrayna Büyükelçiliği'nden TB2 SİHA iması geldi: 34 Türk askerinin intikamı alındı
17:24 Ukrayna Ankara Büyükelçisi açıkladı: Rus tarafının can kaybı 4 bin 200
17:18 Fransa çağrıda bulundu! Rusya, Dünya Kupası'ndan ihraç edilebilir
17:15 İkizlerine hamile olan Seray Sever üzücü haberi paylaştı! Entübe olan babası için dua istedi
17:07 Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı
17:01 Müzakere olacak mı? sorusuna Zelenski 'den cevap: İki ülke ön koşulsuz olarak buluşacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2022 18:26:25. #1.12#
SON DAKİKA: Harkov, Rus Askerlerinden Temizlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement