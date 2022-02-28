Son dakika haberleri | Harkov Valisi Sinegubov: "Harkov'daki saldırılarda 11 sivil öldü, çok fazla yaralı var" - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri | Harkov Valisi Sinegubov: "Harkov'daki saldırılarda 11 sivil öldü, çok fazla yaralı var"

28.02.2022 18:46
Son dakika haberleri | Harkov Valisi Sinegubov: "Harkov'daki saldırılarda 11 sivil öldü, çok fazla yaralı var"

Son dakika haber: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Aleg Sinegubov kentte 11 sivilin öldüğünü, çok sayıda da yaralı olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Aleg Sinegubov kentte 11 sivilin öldüğünü, çok sayıda da yaralı olduğunu açıkladı.

Rusya'nın Ukrayna'nın birçok kentinde saldırıları devam ederken, Harkov Valisi Aleg Sinegubov bölgede devam eden saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Sinegubov, "Rus birliklerinin Harkov'daki saldırılarında 11 sivil öldü, çok fazla yaralı

var" ifadelerini kullanarak, topraklarından bir santimetre bile vermeyeceklerini duyurdu.

Sinegubov, "Sayın Harkov halkı. Şu an şehrimizde olanlar savaş suçudur. Halka karşı yapılan bir soykırımdır. Rusya, askeri nokta olmayan sivil yerleşim yerlerini toplarla vuruyor. Onlarca sivil vatandaş ölüyor. İnsanlar ilaç almak için eczaneye giderken ya da gıda malzemesi için marketlere giderken öldürülüyor. Hala devam eden saldırılardan dolayı tam olarak ne kadar kaybımız var belirleyemiyoruz. Bugün 11 kişi öldü ve onlarca çok fazla yaralı var. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Savaş devam ediyor. Savunmayı tutuyoruz. Rusya bize helikopterle saldırmak istedi ancak geri püskürttük. Bize batılı partnerlerimiz, Avrupa yardım ediyor ve biz savunmamızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Zafer bizim olacak. Bize ve kendinize inanın. Biz toprağımızdan bir santimetre bile vermeyeceğiz. Yaşasın Ukrayna" ifadelerini kullandı.

(Bekir Keskin/İHA)

YORUMLAR
500
Rus askerleri aracını durdurup evrak istedi! Ukraynalı kadın: Teröristlere evrak göstermem Rus askerleri aracını durdurup evrak istedi! Ukraynalı kadın: Teröristlere evrak göstermem Ukrayna Deniz Kuvvetleri: 'Yılan Adası'nı savunan askerlerimiz esir alındılar' Ukrayna Deniz Kuvvetleri: 'Yılan Adası'nı savunan askerlerimiz esir alındılar'

Ukrayna, Rusya, Rus, Ölü, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Harkov Valisi Sinegubov: 'Harkov'daki saldırılarda 11 sivil öldü, çok fazla yaralı var' - Son Dakika


Son Dakika
18:46 Ünlü futbolcu Franck Ribery, trafik kazası geçirdi! Hastaneye kaldırıldı
18:30 Tercüman, Ukrayna liderinin sözlerini çevirirken sesi titredi
18:06 Ukraynalı doktorlara sorulan "Arkadaşlarınız sizin için öldü, ne hissediyorsunuz?" sorusu tepki topladı
18:03 7 kişi hayatını kaybetmişti! Havai fişek fabrikası patlaması davasında karar çıktı
17:59 Benzin ve motorine indirim, oto gaza ise zam geldi
17:52 Fenerbahçe'de İsak Vural sevinci yaşanıyor! 16 yaşındaki genç ile anlaşma sağlandı
17:32 Ukrayna'nın en büyük ikinci şehrine bombalı saldırı düzenlendi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
17:26 Anne, çocukları karıştırdı! Miniğin sevimli hali kameraya yansıdı
17:13 Ertuğrul Sağlam'ın yeni takımı belli oldu! İran ekibi Tractor ile sözleşme imzaladı
17:10 Şeref Malkoç 28 Şubat'a damga vuran fotoğrafın hikayesini anlattı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2022 19:02:37. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Harkov Valisi Sinegubov: "Harkov'daki saldırılarda 11 sivil öldü, çok fazla yaralı var" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement