Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu - Son Dakika
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Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

14.03.2022 12:47

- Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov ve Donetsk'teki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

- Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

HARKOV - Rusya, Ukrayna'nın doğusunda bulunan Harkov ve Donetsk'teki sivil yerleşim alanlarını vurmaya devam ediyor.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar 19 gündür devam ederken, Rusya'nın stratejik askeri noktalar haricinde sivil alanları da hedef alması sonucu birçok kişi hayatını kaybediyor. Rusya'nın bugün vurduğu Ukrayna'nın doğusunda yer alan Harkov ve Donetsk bölgelerinde de çok sayıda sivil yerleşim alanı zarar gördü. Donetsk'te şehir merkezini hedef alan Rusya, Harkov'da ise vatandaşların yaşadığı çok katlı binaları bombaladı. Olay yerine gelen birçok kişi ve arama kurtarma ekibi göçük altında kalan insanlara ulaşmaya çalışıyor. Saldırılar sonrası, can kaybı ya da yaralılara ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu
Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu
Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu

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Ukrayna, Rusya, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harkov ve Donetsk'te sivil alanlar vuruldu - Son Dakika


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