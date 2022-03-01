Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

01.03.2022 11:05

? Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı.

? Ukrayna'nın Harkov kentinde yerel yönetim binası bu sabah bombalandı. Ukrayna Acil Durum yetkilileri açıklama yaparak ölü sayısının tespit edilmeye çalışıldığını ve şimdilik 1'i çocuk 6 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ukrayna Acil Durum yetkililerinin yaptığı açıklamada 'Harkov Bölge Devlet İdaresi binasının bombalanması sonucu 1'i çocuk 6 kişi yaralandı. Ölü sayısı tespit ediliyor. Opera binasının çatısında çıkan yangın söndürüldü' ifadeleri kullanıldı.

Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı
Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı
Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı
Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı

YORUMLAR
500
BM Genel Sekreter Yardımcısı: 'Ukrayna'da sivillerin durumu ilk günlerde bile endişe verici' BM Genel Sekreter Yardımcısı: 'Ukrayna'da sivillerin durumu ilk günlerde bile endişe verici' Ukraynalı yetkililer Chernihiv'deki yıkımın görsellerini paylaştı Ukraynalı yetkililer Chernihiv'deki yıkımın görsellerini paylaştı

Ukrayna, 112, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
11:15 Yeni aya yükselişle başlayan altının gram fiyatı 852 lira seviyesinden işlem görüyor
11:13 Etiketlerde yeni düzenlemeye gidildi! Son 30 günün en düşük fiyatı üzerinden etiketlere uygulanacak
11:13 Hostese uçakta taciz şoku! Bankacı Türk hostesin etek altı görüntülerini çekerken yakalandı
11:12 Dilan Çiçek Deniz, takipçilerini mest etti! Siyah elbiseli doğum günü pozları beğeni yağmuruna tutuldu
11:07 Savaş Türk markalarını vurdu! Ukrayna'da 24 marka 267 mağaza kapattı, Rusya'da tedirgin bekleyiş sürüyor
11:06 Yeni aya yükselişle başlayan dolar 13,90'dan işlem görüyor
11:05 ABD'de anket yapıldı! "Trump olsa farklı olurdu" görüşü yüzde 62'lik oranla Biden'i solladı
10:37 Rusya, Ukrayna'da Grozni taktiğine mi dönüyor? ABD'li uzmandan kitlesel imha uyarısı
10:37 Türklerin savaş taktikleri işe yaradı! Ukraynalılar yeni öneriler bekliyor
10:27 Üç Kuruş'ta dün neler oldu? Neriman'ın kararı kimleri etkiledi?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 11:26:53. #1.13#
SON DAKİKA: Harkov yönetim binasının bombalanması sonrasında 1'i çocuk 6 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement