Harlem Basketbolcuları İşitme Engelli Çocukları Ziyaret Etti
10 saat önce
ABD'de işitme engelli çocukları ziyaret eden Harlemli basketbolcular işaret dili kullanarak çocuklarla basketbol oynadı.
ABD
'de işitme engelli çocukları ziyaret eden Harlemli basketbolcular işaret dili kullanarak çocuklarla basketbol oynadı.
Son Dakika
» Dünya
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:19
ABD Başkanı Trump, Demokratları Tehdit Etti: Hükümeti Kapatırım
Drone ile Uçak Kanadının Çarpışması Test Edildi
Cinsel İçerikli Film Yıldızı Katrina L. Danforth Tutuklandı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonun Ertelendiğini Açıkladı