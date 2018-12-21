Son Dakika Haberleri: Harlem Basketbolcuları İşitme Engelli Çocukları Ziyaret Etti

Harlem Basketbolcuları İşitme Engelli Çocukları Ziyaret Etti

10 saat önce

ABD'de işitme engelli çocukları ziyaret eden Harlemli basketbolcular işaret dili kullanarak çocuklarla basketbol oynadı.

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ABD'de işitme engelli çocukları ziyaret eden Harlemli basketbolcular işaret dili kullanarak çocuklarla basketbol oynadı.
Kaynak: Euronews.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 08:19 

Amerika Birleşik Devletleri, basketbol, Dünya
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