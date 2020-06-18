Harlem'de illegal havai fişek gösterisi - NEW - Son Dakika

Harlem'de illegal havai fişek gösterisi - NEW
Yasak olmasına rağmen George Floyd gösterilerine destek amacıyla Harlem'den atılan havai fişekler gökyüzünü renklendirdi.
Yasak olmasına rağmen George Floyd gösterilerine destek amacıyla Harlem'den atılan havai fişekler gökyüzünü renklendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 10:47 Kaynak: AA
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