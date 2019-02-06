Harley-Davidson Elektrikli Scooter Konsepti Heyecan Uyandırdı!

Harley-Davidson Elektrikli Scooter Konsepti Heyecan Uyandırdı!

Harley-Davidson Elektrikli Scooter Konsepti Heyecan Uyandırdı!





Harley-Davidson'ın elektrikli scooter konsepti, elektrikli motosikletinden daha heyecan verici…



Bu yıl ki Tüketici Elektroniği Fuarının çılgınlığına kapılıp etraftaki en eski motorsiklet şirketlerinden birinin yeni konsept modellerini gözden kaçırmış olabilirsiniz.



Bunlardan birisi bana göre de en heyecan verici olanı elektrikli scooter…



Scooter tasarımı oldukça heyecan verici görünüyor. Lityum iyon pilli elektrikli Moped'lere benziyor. Yine de şirketin elektrikli motorsikleti LiveWire'ın 30 bil dolarlık fiyatına kıyasla bu elektrikli scooter çok daha uygun fiyatlı olacaktır.



Aynı zamanda bir motorsikletten daha ulaşılabilir olur. Farklı tasarımdaki modeller dünyanın bir çok kalabalık şehrinde yeni ulaşım araçlarından birisi olabilir.

Son Dakika » Teknoloji » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: Teknotalk.com

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