Son Dakika Haberleri: Harley Davidson'ın Net Geliri Son Çeyrekte 495 Bin Dolara İndi

Harley Davidson'ın Net Geliri Son Çeyrekte 495 Bin Dolara İndi

13 dakika önce

– Harley Davidson'ın net gelirleri, 2018 yılının son çeyreğinde 495 bin dolara gerilerken, 2018 yılının tamamı için net gelirleri 531.5 milyon dolar oldu.

Harley Davidson'ın Net Geliri Son Çeyrekte 495 Bin Dolara İndi, System.String[]
– Harley Davidson'ın net gelirleri, 2018 yılının son çeyreğinde 495 bin dolara gerilerken, 2018 yılının tamamı için net gelirleri 531.5 milyon dolar oldu.

Harley Davidson'ın ortak hisse başına kazancı yıllık yüzde 5.6 artışla hisse 3.19 dolara yükseldi, 2018 net karı, 5.72 milyar dolar konsolide geliriyle 531.5 milyon dolar, 2017 yılında ise 5.65 milyar dolar konsolide geliriyle 521.8 milyon dolar oldu.

Harley-Davidson hisseleri açılış öncesi işlemlerde, kazanç raporunun açıklanması sonrasında yüzde 7.68 düştü. Şirketin dünya çapındaki perakende motosiklet satışları, geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre son çeyrekte yüzde 6.7 düştü, ancak ABD pazar payı yüzde 49.7, Avrupa pazarında ise yüzde 0.5 artışla yüzde 10.3 oldu.

Harley Davidson Başkanı ve CEO'su Matt Levatich, "2018 yılında hissedarlarımıza kazancımızı ve işlemlerimizden elde ettiğimiz kazancı ve kazancı sağlayarak değer sağladık. Yıl boyunca yaşadığımız zorluklar, Daha Fazla Yolumuz için Harley-Davidson hızlandırmalı plana olan bağlılığımızı güçlendirdi" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:58 Kaynak: DHA

Harley Davidson, Ekonomi
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