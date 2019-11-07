Harman hallaç makinesine vücudunu kaptıran işçi öldü

UŞAK'ta, tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Abdullah Altıntaş (41), harman hallaç makinesine vücudunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan, evli ve 1 çocuk babası işçi Abdullah Altıntaş, harman hallaç makinesine çuvalla kumaş dökmeye başladı. Bu sırada Altıntaş'ın elindeki çuval, makineye sıkıştı. Çuvalı çıkarmak isteyen Altıntaş, bu sırada önce kolunu sonra vücudunu makineye kaptırdı. Olayı gören mesai arkadaşları, makineyi durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Altıntaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Altıntaş'ın cansız bedeni, Uşak Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.