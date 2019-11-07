Son Dakika Haberleri: Harman hallaç makinesine vücudunu kaptıran işçi öldü
Son Dakika Güncel Harman hallaç makinesine vücudunu kaptıran işçi öldü

Harman hallaç makinesine vücudunu kaptıran işçi öldü

6 saat önce

UŞAK'ta, tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Abdullah Altıntaş (41), harman hallaç makinesine vücudunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

Harman hallaç makinesine vücudunu kaptıran işçi öldü, System.String[]

UŞAK'ta, tekstil fabrikasında işçi olarak çalışan Abdullah Altıntaş (41), harman hallaç makinesine vücudunu kaptırması sonucu yaşamını yitirdi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan, evli ve 1 çocuk babası işçi Abdullah Altıntaş, harman hallaç makinesine çuvalla kumaş dökmeye başladı. Bu sırada Altıntaş'ın elindeki çuval, makineye sıkıştı. Çuvalı çıkarmak isteyen Altıntaş, bu sırada önce kolunu sonra vücudunu makineye kaptırdı. Olayı gören mesai arkadaşları, makineyi durdurup, sağlık ekiplerine haber verdi. Fabrikaya gelen sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde, Altıntaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Abdullah Altıntaş'ın cansız bedeni, Uşak Üniversite Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Abdullah Altıntaş, Altıntaş, İşçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:13 Kaynak: DHA
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