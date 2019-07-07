Harman makinesine düşen genç hayatını kaybetti
1 saat önce
Mardin'in Derik ilçesinde biyokütle enerji santralinde çalışan bir genç, harman makinesine düşerek hayatını kaybetti.
Mardin
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 09:15 Kaynak: İHA
'in Derik
ilçesinde biyokütle enerji santralinde çalışan bir genç, harman makinesine düşerek hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, biyokütle enerji santralinde çalışan Mehmet Karataş
(25), mısır saplarını harman makinesine atarken bir anda dengesini kaybederek makineye düştü. Arkadaşları vardiya değişimine gelmeyen Mehmet Karataş'ı ararken harman makinesindeki cansız bedenine ulaştı. Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından gencin cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı.
Otopsi sonrası Karataş Yukarı Ilıca
Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor. Karataş'ın evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. - MARDİN
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