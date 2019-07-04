Son Dakika Haberleri: "Harman sezonundaki ani yağışlar kaliteyi düşürüyor"
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"Harman sezonundaki ani yağışlar kaliteyi düşürüyor"

1 saat önce

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, harman sezonunda etkili olan yağışların buğday ve arpada kalite düşüklüğüne yol açtığını belirtti.

Eskişehir Ticaret Borsası Başkanı Ömer Zeydan, harman sezonunda etkili olan yağışların buğday ve arpada kalite düşüklüğüne yol açtığını belirtti.
Zeydan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tarımda en stratejik ürünün buğday olduğunu ve bundan vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.
İklim ve yağış rejimlerindeki değişimlere dikkati çeken Zeydan, "İstenmedik ve beklenmedik zamanlarda alıyoruz. Örneğin 3 aylık yağış ortalamasını 20 dakika içinde alabiliyoruz. Haziran ayında Türkiye ortalaması metrekare başına 24,4 kilogram yağış olurken, Eskişehir'e 57 kilogram yağış düştü yani yüzde 135 artış var." dedi.
Zeydan, yağışların yavaş yavaş değil aniden etkili olduğunu dile getirdi.
Eskişehir'de bereketli tarım topraklarının olduğu bölgelerde çok kısa sürelerde görülen şiddetli yağışlar ve dolunun yüzde 100'e varan zararlara yol açtığını anlatan Zeydan, şunları kaydetti:
" Sivrihisar, Çifteler ve Seyitgazi ilçelerinde sağanaklarda yüzde 200'e ulaşan bir artış var. Metrekareye 110 kilogram kadar yağış düştü. Harman sezonundaki yağışlar harmanı geciktiriyor, buğday ya da arpanın rutubetli harman edilmesine sebep olabiliyor, buğdayda kaliteyi düşürüyor. Buğdayın birtakım değerlerini yağış yıkıyor, çamaşır yıkar gibi ve o değerler başağın üzerinden akıp toprağa üzerine gidiyor, buğday daha kalitesiz olabiliyor."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:08 Kaynak: AA
Ekonomi
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