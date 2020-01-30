Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi projesinde süreç hızlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi projesinde süreç hızlandı - Son Dakika

Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi projesinde süreç hızlandı

6 saat önce

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık mahallelerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi için çalışmalarını hızlandırdı.

Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi projesinde süreç hızlandı, System.String[]

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi, Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık mahallelerinin en önemli ihtiyaçlarından biri olan Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisi için çalışmalarını hızlandırdı.


Daha önce ihaleyi kazanan firmanın projeyi tamamlayamamasından dolayı ihalesi yenilenerek yeniden başlayan Pazar Yeri ve Sosyal Tesis projesi bünyesinde kapalı Pazar yeri, emekliler lokali, zabıta karakolu, ve 4 ayrı salondan oluşan kapalı spor salonu bulunuyor.


"Daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir meram hedefine koşar adım ilerliyoruz"


7 bin 600 metrekare arsa alanı bulunan projenin 4 bin 900 metrekare kapalı pazar alanı için ayrıldı. Harmancık Pazar Yeri ve Sosyal Tesisinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını kaydeden Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş proje ile, Lalebahçe, Gülbahçe ve Harmancık mahallelerine daha sağlıklı, daha rahat ve daha konforlu bir alışveriş imkanı sunulmasının yanısıra sosyal hayata da katkı sağlanacağını belirtti. Bu mahallelerde ikamet eden vatandaşların ihtiyacı olan donatılarıda düşünerek projeyi yenilediklerini ifade eden Başkan Kavuş, "Bu gereksinimleri büyük bir kompleks içerisinde tek bir proje ile çözüme kavuşturuyoruz. Projemizi sosyal gereksinimleri yerine getirebilecek şekilde hizmete hazırladık. Mahallelilerimiz ve pazarcı esnafımız kapalı Pazar yerinde alışverişlerini kışın soğuğundan, yazın sıcağından uzak bir şekilde gerçekleştirecekler, emekliler lokalinde yaşlılarımız günlerini huzur içinde geçirecekler, gençler, bayanlar başta olmak üzere tüm sporseverler sağlıklı bir yaşam için burada spor yapabilecekler. Tüm bunlar, göreve gelirken verdiğimiz, 'daha müreffeh, daha yaşanabilir ve daha güzel bir Meram' sözümüzün birer tezahürü. Allah projemizi hayırlısıyla tamamlamayı ve hizmete sunmayı nasip etsin" diye konuştu. - KONYA

Harmancık, Konya, Meram, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 01:10 Kaynak: İHA
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