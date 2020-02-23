Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.