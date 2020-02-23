Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:43
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