Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı - Son Dakika Ekonomi

Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.

Harmancık’ta ayva fidanı dağıtıldı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve HAGEL işbirliğinde imzalanan protokol ile Harmancık ilçesinde 'Ayva Üretimini Geliştirme Projesi' kapsamında 23 çiftçiye ayva fidanları dağıtıldı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Harmancık, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 12:43 
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