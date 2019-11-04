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Harmancık'ta su kesintisi

6 saat önce

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.


Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 2. Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Harmancık İlçesi, Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 5.11.2019 - 30.11.2019 tarihleri arasında 08.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Harmancık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 04:50 Kaynak: İHA
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