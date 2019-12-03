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Harmancık'ta su kesintisi

6 saat önce

Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.

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Bursa'nın Harmancık ilçesinde su kesintisi yapılacak.


BUSKİ tarafından yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Merkez Mahallesi, Ece Mahallesi ve civarında 04.12.2019-31.12.2019 tarihleri arasında 08.00 - 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak. - BURSA

Harmancık, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:18 Kaynak: İHA
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