Son Dakika Haberleri: Harmancık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

Harmancık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü

1 saat önce

Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 1 kişi öldü.

Harmancık'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, System.String[]
Bursa'nın Harmancık ilçesinde meydana gelen traktör kazasında, 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Danişment Mahallesi'nde ikamet eden 65 yaşındaki Hasan Doğan, bakkala gideceğini belirterek plakasız traktörüyle yola çıktı.

Doğan'ın uzun süre geçmesine rağmen eve dönmemesi üzerine ailesi ve yakınları meraklanarak aramaya çıktı.

Traktörün mahalleye yaklaşık 500 metre uzaklıkta yoldan çıkarak uçuruma yuvarlanmış halde bulan ailesi ve yakınları, Doğan'ın traktörün altında kaldığını görerek durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 01:29 Kaynak: AA

Bursa, Harmancık, Güncel
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