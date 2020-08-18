Harmanda fındık nöbetindeki kadının evi soyuldu - Son Dakika

SAKARYA'nın Kaynarca ilçesinde fındıklarının çalınmaması için harmanda nöbet tutan Kıymet Kurhan'ın (67) evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, para ve bilezikleri çaldı.

Kaynarca'ya bağlı Kulaklı Mahallesi Yenikışla Sokak'ta yaşayan Kıymet Kurhan, topladığı fındığı harman alanına serdikten sonra çalınmaması için nöbet tutmaya başladı. Kurhan'ın beraber yaşadığı 2 oğlu, iş dönüşü annelerinin yaşadığı evin kapısının açık olduğunu fark edince kapıyı kapatıp annelerinin yanına gitti. Oğullarının kapının açık olduğunu söylemesi üzerine eve gelen Kıymet Kurhan, içinde bilezik ve paralarının bulunduğu çantasını koyduğu yerde bulamayınca jandarmaya haber verdi. İhbarla gelen jandarma ekipleri, evine giren kimliği belirsiz kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.