HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI - Son Dakika

HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI

06.05.2021 15:29

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki katı atık depolama tesisinin yakınındaki dağlık bölgede oluşan heyelan ve göçükler nedeniyle tahliye edilen ev sayısı, 6'ya yükseldi.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki katı atık depolama tesisinin yakınındaki dağlık bölgede oluşan heyelan ve göçükler nedeniyle tahliye edilen ev sayısı, 6'ya yükseldi. Yaklaşık 3 ay önce tahliye edilen evin ise arka bölümü yıkıldı.

Harmandalı Katı Atık Depolama Tesisi'nin yanı başında yükselen dağlık bölgede oluşan derin yarık ve göçükler, tedirgin ediyor. Yaklaşık 3 ay önce bir evin tahliye edilmesinin ardından geçen hafta da 5 ev tahliye edildi. Ayrıca 3 ay önce tahliye edilen ilk evin arka bölümü, arazide yarıklar oluşması nedeniyle 2 gün önce yıkıldı. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, durumu defalarca belediyeye bildirdiklerini, ancak bir sonuç alamadıklarını kaydetti. Dağlık bölgede yaşanan sıra dışı yarık ve göçüklerin çöp tesisindeki metan gazından kaynaklandığını iddia eden Muhtar Kazar, "Bilimsel çalışma yapılmasını istiyoruz. Gerçek o zaman anlaşılır. Harmandalı'da neler olduğunu kimse bilmiyor. Burası söz konusu olunca herkes körleşiyor, sağırlaşıyor. 2019 Ağustos ayında ben buraya geldiğimde çöp tesisin alt tarafında yine göçükler olmuştu. Bununla alakalı bir dilekçe vermiştim. Ancak üzerine düşülmedi. Bu göçüklerin ve yarıkların çöp tesisinden kaynaklandığı iddia ediyorum" dedi.

Harmandalı'daki dağlarda 30 senedir çöp suları aktığını söyleyen Kazar, "Bu dağlar artık çöp tesisinden kaynaklanan gaza dayanamıyor. 15 senelik tesisin ömrünü 30 yıla uzatmışlar. Soruyorum, hangi bilimsel çalışmaya göre uzatıldı bu tesis. Ben 3 ay önce tahliye edilen ve 2 gün önce yıkılan eve girdiğimde gaz vardı. İçinde neredeyse bayılıyordum. Arkadaşlarımız beni zor çıkardı. Şu anda çöp suları hala burada duruyor. Bu ev 3,5 ay önce tahliye edildi. Şu anda tahliye edilen ev sayısı ise 6 oldu. 6 aile şu anda mağdur olmuş durumda. Doğa zaten çoktan mağdur oldu. Köseler dediğimiz mahalle şu an yok oluyor. Buradaki yarıklara küçükbaş hayvanlar giriyor ve günde 3-4 hayvan bu şekilde telef oluyor. Burada bir an önce bilimsel bir çalışma yapılması gerekiyor" dedi.

'HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIM'

Evini tahliye edenlerden Erkan Cambazoğlu ise, "Ben şubat ayının 11'inde tahliye edildim. O zaman bu gördüğünüz alan, dümdüzdü. Sadece ufak çatlaklar vardı. Yaklaşık 2 aylık bir süreçte yarıklar, kabarmalar ve yıkılmalar başladı. Biz 6 kişilik bir aileyiz. Bizi buradan alıp, Karabağlar ilçesindeki TOKİ konutlarına götürdüler. Biz belediyeye, 'Bizim işimiz gücümüz, çocuklarımızın okulu bu tarafta' dedik. Ancak hiçbir belediye çalışanı bizimle ilgilenmedi. 3 aydır hiçbir belediye yetkilisi benimle konuşmadı bile. Şu anda avukat tuttum ve hukuki süreci başlattım. Zaten zor bir dönemden geçiyoruz. Hem ben hem de ailemdeki diğer kişiler koronavirüs atlattık. Bir de üzerine bunlarla uğraşıyoruz" dedi.

Öte yandan 11 Şubat'ta tahliye edilen ev, 2 gün sonra DHA tarafından görüntülenmişti. Cambazoğlu'nun sahibi olduğu 3'ü çocuk 6 kişinin yaşadığı evin hemen önünde 3 ay önce oluşan küçük çatlakların, arazinin kabarmasıyla büyük yarıklara dönüştüğü görüldü. 3 ay arayla çekilen iki fotoğraf arasındaki fark, tehlikenin boyutunu gözler önüne serdi.

HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI
HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI

Cumhuriyet Mahallesi, Muhtar, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HARMANDALI'NDA YARIKLAR NEDENİYLE TAHLİYE EDİLEN EV YIKILDI, 5 EV DAHA BOŞALTILDI - Son Dakika


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