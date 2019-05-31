Son Dakika Haberleri: Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisinde elektrik üretilecek
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Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisinde elektrik üretilecek

1 saat önce

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100 gün sonra Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisinde 160 bin megavat elektrik üretmeye başlayacaklarını belirtti.

Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisinde elektrik üretilecek, System.String[]
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 100 gün sonra Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisinde 160 bin megavat elektrik üretmeye başlayacaklarını belirtti.
Soyer, Harmandalı Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "İzmir'de vahşi depolama alanının insanları zehirlediği algısının" gerçeği yansıtmadığını ileri sürdü.
"Harmandalı Düzenli Atık Depolama Alanının Rehabilitasyonu ve Deponi Gazından Elektrik Enerjisi Üretilmesi" projesinden ilk sonuçları almaya başladıklarını vurgulayan Soyer, "100 gün sonra Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisinde 160 bin megavat elektrik üretmeye başlıyoruz. Harmandalı'ndaki katı atık depolama tesisi ekolojik ve ekonomik izmir vahasına dönüşüyor." diye konuştu.
Harmandalı'daki çalışmanın sonuçlarını gördükten sonra yeni çöp toplama ve ayrıştırma alanlarına ilişkin karar vereceklerini anlatan Soyer, en az 3 noktada daha bölgesel çöp toplama alanı ve ayrıştırma tesisine ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran da projenin 130 milyon liraya mal olacağını vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:38 Kaynak: AA
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