Harmandalı sakinleri diken üstünde - Son Dakika

Harmandalı sakinleri diken üstünde

23.03.2021 17:13

Harmandalı sakinleri diken üstünde Harmandalı bölgesindeki toprak kayması ve yarıklar giderek derinleşiyor, evlerin zeminlerinde kaymalar yaşanıyor İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde meydana gelen toprak kaymaları ve yarıklar nedeniyle bölge halkı diken üstünde.

Harmandalı sakinleri diken üstünde

Harmandalı bölgesindeki toprak kayması ve yarıklar giderek derinleşiyor, evlerin zeminlerinde kaymalar yaşanıyor

İZMİR - İzmir'in Çiğli ilçesindeki Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde meydana gelen toprak kaymaları ve yarıklar nedeniyle bölge halkı diken üstünde. Bölgede bir insan boyunda derin yarıklar oluşurken, bazı evler de kaymadan dolayı riskli bulundu.

İzmir'in Çiğli ilçesindeki yıllardır çözüm bekleyen Harmandalı çöp depolama alanı çevresinde, 2019 yılının ağustos ayında başlayan toprak kaymaları ile yarıklar derinleşti. Kayma ve yarıklar sonucu bölgedeki 8 evin risk altında olduğu belirtildi. Bir insan boyunda oluşan derin yarıklar ve toprak kaymaları sebebiyle bölge halkı da tedirginlik yaşadığını ifade etti. Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, heyelan nedeniyle böyle bir durumun oluşmadığını, kayma ve yarıkların çöp tesisindeki metan gazı ile suyun sıkışması ve sondaj çalışmalarının sebep olduğunu iddia etti. Muhtar Kazar, alandaki sorunların deprem ve sel felaketlerinden önce başladığını ve uzun süredir bu sorun için bilimsel çalışma talep ettiklerini sözlerine ekledi.

"8 hane için riskli denildi"

Tesisin olduğu dağdan çöp gelmeye devam ettiğini söyleyen Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar, "Çöpün gazı ve suyu basınç verince toprağı alttan patlatıyor. 2019 yılından bu yana bu alanda bilimsel çalışma yapılması için uğraşıyoruz. Bu kayma ve yarıklar oluşmaya başladığında deprem de olmamıştı, sel de olmamıştı. Şu anda çöpler kayıyor. Evler çatladı. Evlerde yıkılma tehlikesi var. Bölgede yaklaşık 100 kişi yaşıyor. 28 hanemiz var. 8 hane için 'riskli' dediler" ifadelerini kullandı.

"Geceleri kaydığımızı hissediyoruz"

Hayvancılıkla uğraşan Ertan Günay isimli vatandaş, "Burada heyelan olduğunu söylüyorlar. Heyelansa bu çöp hala neden üstümüze gelip kayıyor? Bana uyanık olmam söyleniyor. 24 saat uyumadan durabilir miyim? Geceleri evin oynadığını hissediyorum" derken, eşi Zülfünaz Günay da "Özellikle yağmur yağdığında sorun yaşıyoruz. Bize bir şey olur mu diye korkuyoruz ama hayvancılıkla uğraştığımız için buradan ayrılamıyoruz. Birkaç hayvanım yarıklara düştüğü için telef oldu. Çöpler üzerimize kayıyor. Sondaj yapılırken 4 metre daha kayma oldu. Bizi arayıp sormuyorlar. Geceleri kaydığımızı hissediyoruz" diye konuştu.

"Evimiz 40 santimetre yat yattı"

Erkan Canbazoğlu isimli bölge sakini de evindeki kaymadan dolayı taşındığını belirtti. Canbazoğlu, "Ev komple kayıyor. Özellikle sondaj çalışmasından sonra dağ resmen yürümeye başladı. Evimiz 40 santimetre yat yattı. Duvarlarda çatlamalar var. İmarlı, tapulu evimizi boşalttık. Eve girenler, yan yatmadan dolayı baş dönmesi yaşıyor. Çekmeceleri açtığımızda kendiliğinden kapanıyor. Bir kavanozu itmeden bıraktığımızda yamukluktan dolayı kendiliğinden öbür köşeye kadar yuvarlanıyor. Evin dışında da yarıklar var" dedi.

Harmandalı sakinleri diken üstünde
Harmandalı sakinleri diken üstünde
Harmandalı sakinleri diken üstünde
Harmandalı sakinleri diken üstünde

Cumhuriyet Mahallesi, Toprak Kayması, İzmir, Çiğli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Harmandalı sakinleri diken üstünde - Son Dakika


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