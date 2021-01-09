Harmanköy'de yağmur duası yapıldı - Son Dakika

Bilecik'in İnhisar ilçesine bağlı Harmanköy'de yağmur duası yapıldı.

İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz ve İnhisar Belediye Başkanı Mehmet Kepez, Harmanköy'de pandemi kurallarına riayet edilerek icra edilen yağmur duasına katıldılar. Yağmur duasına yöresel kıyafetleriyle katılan Harmanköylü kadınlar, renkli görüntüler oluşturdu. Yapılan dua sonrası bir açıklama yapan İnhisar Kaymakamı Ali Açıkgöz, "Harmanköylü vatandaşlarımızın davetine belediye başkanımız ile icabet ettik. Köyümüzde çok uzun zamandır hiç vakamız yok. Tabi bunun tesadüf olmadığını ve bunun temelinde bugün olduğu gibi kurallara uygun davranmalarının çok önemli bir payı olduğunu gördük. Rabbimizden üreticilerimiz için çok önemli olan yağışların, başlaması için niyazda bulunduk. İnşallah Rabbimiz, rahmetiyle bereketin müjdecisi olan yağışları nasip eder" dedi. - BİLECİK