Harmanlanmış eğitim modeliyle yüz yüze öğrenme süreci değişiyor - Son Dakika

İstanbul Aydın Üniversitesi'nde yapılan K-12 Eğitim Forumu hakkında bilgiler veren STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, forumda okul öncesinden lise sonuna kadar uygulanan eğitimin değerlendirildiğini belirtti. Doç. Dr. Akgündüz, 'Pandemi şartlarını da değerlendirdiğimiz bu forumda, yüzde yüz olan yüz yüze eğitim sürecinin değiştiğini ve artık içine çevrimiçi ortamların da kullanıldığı harmanlanmış eğitime geçilmesi gerektiğini gördük. Bu yüzden harmanlanmış eğitime hazır olunmalı' diye konuştu.

Eğitime yön verme amaçlı çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden STEM Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Devrim Akgündüz, 2021 Şubat'ta yapılan 2 adet K-12 Forumunun bunlardan biri olduğunu belirtti. Akademisyen, okul yöneticileri, uzman ve öğretmenlerden görüşler alındığını söyleyen Doç. Dr. Akgündüz, okul öncesinden lise sonuna kadar olan uygulanan eğitimin kapsamlı şekilde değerlendirildiğini ve görüşlerden bir eğitim raporu yazılarak yayınlandığını belirtti. Forumda eğitimle ilgili birçok sorunun ortaya çıktığını ifade eden Doç. Dr. Akgündüz, 'Bunların bir kısmı teknolojik, bir kısmı ise sosyal ve psikolojik olarak kategorilendirilebilir. Ortaya konulan politikalar yatırım eksikliğinden dolayı maalesef imkanı olan çocuklar için daha fazla avantajı getirirken imkanı olmayan çocuklar için dezavantaj olarak ortaya çıktı. Yani imkanınız varsa pandemi olsa da olmasa da öğrenme açısından telafi edilemeyecek bir kayıp yaşamanız çok olası değil. Çünkü okullar arası büyük bir eşitsizlikler var. Şehirlerdeki, köylerdeki ve ilçelerdeki okullar arasında ve oradaki öğrencilerin imkanları açısından büyük farklılıklar var' şeklinde konuştu.

ÖĞRETMENLERİN TEKNOLOJİK YETKİNLİĞİ ARTIRILMALI

Pandemide öğretmen ve öğrencilerin canlı derslerle çevrimiçi eğitim yapmak zorunda kaldığını belirten Doç. Dr. Akgündüz, bu durumun zorunluluktan kaynaklandığını ve sadece o kötü zamanların idare edilebilmesi için yaşandığını söyledi. Artık sadece yüz yüze eğitimin olmayacağının aşikar olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Akgündüz, 'Pandemide gördük ki eğitimde teknoloji entegrasyonu konusunda kat edecek oldukça fazla yolumuz var. Bu yüzden bundan sonraki dönemde herhangi olumsuz bir durum olsun olmasın eğitimde teknolojinin avantajlarından maksimum derecede faydalanmalıyız. Bunun için de özellikle öğretmenlerin teknolojik yetkinliği artırılmalıdır' dedi.

'SOSYAL VE PSİKOLOJİK ETKİLER DAHA ÖNEMLİ'

Yapılan araştırmada pandemide öğrenme kayıplarından daha çok söz edildiğini ancak yaşanan sosyal ve psikolojik etkilerin daha önemli olduğunu belirten Doç. Dr. Akgündüz şunları söyledi:

'İşte bu etkiler daha da önemli. Çünkü çocuklar sürekli evde ekran başında kaldı. Bu yüzden de sosyalleşemediler. Örneğin, sürekli dışarı çıkmak isteyen çocuk bile artık hiçbir şey yapmak istemiyor. Evde kapalı kalıyor. Bu yüzden bu süreçte yıpranan öğrenci ve ailelerine psikolojik destek sağlanmalıdır.'

VELİLERE DE REHBERLİK YAPILMALI

Pandemide velilerin de eğitim içinde maksimum derecede rol aldı. Velilerin bu sorumluluğu kaldırıp kaldıramadığının tartışma konusu olduğunu belirten Doç. Dr. Akgündüz, herhangi başka bir durum olmasına karşın velilere de teknoloji, iletişim ve destek anlamında rehberlik yapılması gerektiğini söyledi.