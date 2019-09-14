Son Dakika Haberleri: "Harmanlı Tarım Şenliği"
Son Dakika Güncel Haber

"Harmanlı Tarım Şenliği"

1 saat önce

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında, Karacabey Belediyesi ve Harmanlı Muhtarlığı tarafından, "Harmanlı Tarım Şenliği" gerçekleştirildi.

Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında, Karacabey Belediyesi ve Harmanlı Muhtarlığı tarafından, "Harmanlı Tarım Şenliği" gerçekleştirildi.

Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki şenlikte, bölgede aktif çiftçilik yapan başarılı üreticiler, en genç ve en yaşlı çiftçiler, madalya ile ödüllendirildi.

Şenlik kapsamında kurulan stantlarda, köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında konuklara bilgiler verildi ve yöresel ürünler sergilendi.

Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi de konser verdi.

Belediye Başkanı Ali Özkan şenlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini söyledi.

Yöresel ürünlerin ön plana çıktığı şenliğin faydalı bir etkinlik olduğunu belirten Özkan, "Stantlarda çeşit çeşit kaliteli ürünler mevcut. Karacabey, her anlamda gelişiyor ve büyüyor. Yeni otoyolun avantajını iyi kullanmalı, yeni pazarlar bulmalıyız. İlçemizin tüm güzelliklerini ve zenginliklerini tüm ülkeye yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Şenliğe Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Harmanlı Muhtarı Erdem Çolak, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Karacabey, Harmanlı, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 02:42 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



9 ilde yeşil reçete çetesine operasyon düzenlendi! Binlerce ilaç ele geçirildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saraçoğlu: Ata tohumları 2020'de ücretsiz dağıtılacak Soyunma kabininde genç kızın videolarını çeken sanıktan pes dedirten savunma! Temel Karamollaoğlu'ndan Meral Akşener'e içinde "Maymuncuk" geçen yanıt

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 16:23:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Harmanlı Tarım Şenliği"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]