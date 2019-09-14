Bursa'nın Karacabey ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yılı etkinlikleri kapsamında, Karacabey Belediyesi ve Harmanlı Muhtarlığı tarafından, "Harmanlı Tarım Şenliği" gerçekleştirildi.

Karacabey Ticaret Borsası Harmanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesindeki şenlikte, bölgede aktif çiftçilik yapan başarılı üreticiler, en genç ve en yaşlı çiftçiler, madalya ile ödüllendirildi.

Şenlik kapsamında kurulan stantlarda, köydeki tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında konuklara bilgiler verildi ve yöresel ürünler sergilendi.

Etkinlikte, Bursa Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği ekibi de konser verdi.

Belediye Başkanı Ali Özkan şenlikte yaptığı konuşmada, belediye olarak tarıma büyük önem verdiklerini söyledi.

Yöresel ürünlerin ön plana çıktığı şenliğin faydalı bir etkinlik olduğunu belirten Özkan, "Stantlarda çeşit çeşit kaliteli ürünler mevcut. Karacabey, her anlamda gelişiyor ve büyüyor. Yeni otoyolun avantajını iyi kullanmalı, yeni pazarlar bulmalıyız. İlçemizin tüm güzelliklerini ve zenginliklerini tüm ülkeye yaymak istiyoruz." diye konuştu.

Şenliğe Kaymakam Yusuf Gökhan Yolcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Uyanık, İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin, Harmanlı Muhtarı Erdem Çolak, sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.